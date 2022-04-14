CAR (CAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CAR (CAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CAR (CAR) -rahakkeen tiedot CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. Virallinen verkkosivusto: http://car.meme Block Explorer: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Osta CAR-rahaketta nyt!

CAR (CAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CAR (CAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M Kokonaistarjonta: $ 997.97M $ 997.97M $ 997.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 997.97M $ 997.97M $ 997.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.787 $ 0.787 $ 0.787 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 Nykyinen hinta: $ 0.012437 $ 0.012437 $ 0.012437 Lue lisää CAR (CAR) -rahakkeen hinnasta

CAR (CAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CAR (CAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CAR (CAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

CAR (CAR) -rahakkeen hintahistoria CAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

