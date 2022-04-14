CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CaptainBNB (CAPTAINBNB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen tiedot Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Virallinen verkkosivusto: https://captainbnb.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Osta CAPTAINBNB-rahaketta nyt!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Nykyinen hinta: $ 0.009639 $ 0.009639 $ 0.009639 Lue lisää CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen hinnasta

CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAPTAINBNB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAPTAINBNB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAPTAINBNB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAPTAINBNB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAPTAINBNB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAPTAINBNB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAPTAINBNB-rahakkeita MEXCistä nyt!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) -rahakkeen hintahistoria CAPTAINBNB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAPTAINBNB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAPTAINBNB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAPTAINBNB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAPTAINBNB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAPTAINBNB-rahakkeen hintaennuste nyt!

