Camino Network

Camino Network – hinta (CAM)

1CAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03597
$0.03597$0.03597
-0.58%1D
USD
Reaaliaikainen Camino Network (CAM) -hintakaavio
Camino Network (CAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03596
$ 0.03596$ 0.03596
24 h:n matalin
$ 0.03679
$ 0.03679$ 0.03679
24 h:n korkein

$ 0.03596
$ 0.03596$ 0.03596

$ 0.03679
$ 0.03679$ 0.03679

$ 0.19493305530344174
$ 0.19493305530344174$ 0.19493305530344174

$ 0.035900408249993104
$ 0.035900408249993104$ 0.035900408249993104

-0.28%

-0.58%

-3.18%

-3.18%

Camino Network (CAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03596. Viimeisen 24 tunnin aikana CAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.03596 ja korkeimmillaan $ 0.03679 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19493305530344174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.035900408249993104.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAM on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -3.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Camino Network (CAM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1078

$ 11.70M
$ 11.70M$ 11.70M

$ 243.26K
$ 243.26K$ 243.26K

$ 35.96M
$ 35.96M$ 35.96M

325.42M
325.42M 325.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

917,499,341
917,499,341 917,499,341

32.54%

CAMINO

Camino Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 243.26K. CAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 325.42M ja sen kokonaistarjonta on 917499341. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.96M.

Camino Network (CAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Camino Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002098-0.58%
30 päivää$ -0.0147-29.02%
60 päivää$ -0.02532-41.32%
90 päivää$ -0.03648-50.36%
Camino Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002098 (-0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Camino Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0147 (-29.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Camino Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02532 (-41.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Camino Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03648 (-50.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Camino Network (CAM)?

Tarkista Camino Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Camino Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CAM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Camino Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Camino Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Camino Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Camino Network (CAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Camino Network (CAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Camino Network-rahakkeelle.

Tarkista Camino Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Camino Network (CAM) -rahakkeen tokenomiikka

Camino Network (CAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Camino Network (CAM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Camino Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Camino Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CAM paikallisiin valuuttoihin

Camino Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Camino Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Camino Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Camino Network"

Paljonko Camino Network (CAM) on arvoltaan tänään?
CAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03596 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAM-USD-parin nykyinen hinta?
CAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03596. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Camino Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAM markkina-arvo on $ 11.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 325.42M USD.
Mikä oli CAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAM saavutti ATH-hinnaksi 0.19493305530344174 USD.
Mikä oli CAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.035900408249993104 USD.
Mikä on CAM-rahakkeen treidausvolyymi?
CAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 243.26K USD.
Nouseeko CAM tänä vuonna korkeammalle?
CAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Camino Network (CAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

