Camino Network (CAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03596. Viimeisen 24 tunnin aikana CAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.03596 ja korkeimmillaan $ 0.03679 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19493305530344174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.035900408249993104.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CAM on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -3.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Camino Network (CAM) -rahakkeen markkinatiedot
Camino Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 243.26K. CAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 325.42M ja sen kokonaistarjonta on 917499341. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.96M.
Camino Network (CAM) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Camino Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002098
-0.58%
30 päivää
$ -0.0147
-29.02%
60 päivää
$ -0.02532
-41.32%
90 päivää
$ -0.03648
-50.36%
Camino Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002098 (-0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Camino Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0147 (-29.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Camino Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02532 (-41.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Camino Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03648 (-50.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.
Camino Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Camino Network (CAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Camino Network (CAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Camino Network-rahakkeelle.
Camino Network (CAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
