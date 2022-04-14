PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PancakeSwap (CAKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tiedot

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Virallinen verkkosivusto:
https://pancakeswap.finance/
Valkoinen paperi:
https://docs.pancakeswap.finance/developers
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 948.37M
$ 948.37M
Kokonaistarjonta:
$ 363.14M
$ 363.14M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 344.49M
$ 344.49M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.24B
$ 1.24B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 44.137
$ 44.137
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00023177
$ 0.00023177
Nykyinen hinta:
$ 2.753
$ 2.753

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CAKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAKE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CAKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAKE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAKE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen hintahistoria

CAKE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CAKE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CAKE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAKE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

