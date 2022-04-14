PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PancakeSwap (CAKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tiedot PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. Virallinen verkkosivusto: https://pancakeswap.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.pancakeswap.finance/developers Block Explorer: https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL Osta CAKE-rahaketta nyt!

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 948.37M $ 948.37M $ 948.37M Kokonaistarjonta: $ 363.14M $ 363.14M $ 363.14M Kierrossa oleva tarjonta: $ 344.49M $ 344.49M $ 344.49M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Kaikkien aikojen korkein: $ 44.137 $ 44.137 $ 44.137 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 Nykyinen hinta: $ 2.753 $ 2.753 $ 2.753 Lue lisää PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen hinnasta

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAKE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PancakeSwap (CAKE) -rahakkeen hintahistoria CAKE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAKE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAKE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAKE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAKE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAKE-rahakkeen hintaennuste nyt!

