Crypto-AI-Robo (CAIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005. Viimeisen 24 tunnin aikana CAIR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005 ja korkeimmillaan $ 0.000062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0003462854120535, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000527437323594.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CAIR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -25.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Crypto-AI-Robo (CAIR) -rahakkeen markkinatiedot
Crypto-AI-Robo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 36.80. CAIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 887.84M ja sen kokonaistarjonta on 888000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.40K.
In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.
Crypto-AI-Robo-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Crypto-AI-Robo (CAIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crypto-AI-Robo (CAIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crypto-AI-Robo-rahakkeelle.
Crypto-AI-Robo (CAIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Crypto-AI-Robo (CAIR) -ostamisen perusteet
