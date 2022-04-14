Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catalyse AI (CAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tiedot Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed. Virallinen verkkosivusto: https://catalyse.gg Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec Osta CAI-rahaketta nyt!

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catalyse AI (CAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 115.00K $ 115.00K $ 115.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 Nykyinen hinta: $ 0.00115 $ 0.00115 $ 0.00115 Lue lisää Catalyse AI (CAI) -rahakkeen hinnasta

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catalyse AI (CAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen hintahistoria CAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

