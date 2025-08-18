Lisätietoja CAI-rahakkeesta

Catalyse AI-logo

Catalyse AI – hinta (CAI)

1CAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00084
$0.00084$0.00084
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Catalyse AI (CAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:17:58 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00084
$ 0.00084$ 0.00084
24 h:n matalin
$ 0.00091
$ 0.00091$ 0.00091
24 h:n korkein

$ 0.00084
$ 0.00084$ 0.00084

$ 0.00091
$ 0.00091$ 0.00091

$ 0.12908008355841746
$ 0.12908008355841746$ 0.12908008355841746

$ 0.00186101996225402
$ 0.00186101996225402$ 0.00186101996225402

0.00%

0.00%

-32.80%

-32.80%

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00084. Viimeisen 24 tunnin aikana CAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00084 ja korkeimmillaan $ 0.00091 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12908008355841746, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00186101996225402.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -32.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.9121

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 214.44
$ 214.44$ 214.44

$ 84.00K
$ 84.00K$ 84.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Catalyse AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 214.44. CAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 84.00K.

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Catalyse AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00338-80.10%
60 päivää$ -0.01863-95.69%
90 päivää$ -0.00416-83.20%
Catalyse AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Catalyse AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00338 (-80.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Catalyse AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01863 (-95.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Catalyse AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00416 (-83.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Catalyse AI (CAI)?

Tarkista Catalyse AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Catalyse AI (CAI)

Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed.

Catalyse AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Catalyse AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Catalyse AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Catalyse AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Catalyse AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Catalyse AI (CAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Catalyse AI (CAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Catalyse AI-rahakkeelle.

Tarkista Catalyse AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tokenomiikka

Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Catalyse AI (CAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Catalyse AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Catalyse AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CAI paikallisiin valuuttoihin

1 Catalyse AI(CAI) - VND
22.1046
1 Catalyse AI(CAI) - AUD
A$0.001302
1 Catalyse AI(CAI) - GBP
0.0006216
1 Catalyse AI(CAI) - EUR
0.0007224
1 Catalyse AI(CAI) - USD
$0.00084
1 Catalyse AI(CAI) - MYR
RM0.0035448
1 Catalyse AI(CAI) - TRY
0.0343812
1 Catalyse AI(CAI) - JPY
¥0.12432
1 Catalyse AI(CAI) - ARS
ARS$1.1009124
1 Catalyse AI(CAI) - RUB
0.0676872
1 Catalyse AI(CAI) - INR
0.0733656
1 Catalyse AI(CAI) - IDR
Rp13.7704896
1 Catalyse AI(CAI) - KRW
1.1781168
1 Catalyse AI(CAI) - PHP
0.0480396
1 Catalyse AI(CAI) - EGP
￡E.0.0407316
1 Catalyse AI(CAI) - BRL
R$0.0046032
1 Catalyse AI(CAI) - CAD
C$0.0011676
1 Catalyse AI(CAI) - BDT
0.1021608
1 Catalyse AI(CAI) - NGN
1.2883416
1 Catalyse AI(CAI) - COP
$3.38709
1 Catalyse AI(CAI) - ZAR
R.0.01491
1 Catalyse AI(CAI) - UAH
0.0345912
1 Catalyse AI(CAI) - VES
Bs0.11508
1 Catalyse AI(CAI) - CLP
$0.81312
1 Catalyse AI(CAI) - PKR
Rs0.238224
1 Catalyse AI(CAI) - KZT
0.4513656
1 Catalyse AI(CAI) - THB
฿0.0274596
1 Catalyse AI(CAI) - TWD
NT$0.0256116
1 Catalyse AI(CAI) - AED
د.إ0.0030828
1 Catalyse AI(CAI) - CHF
Fr0.000672
1 Catalyse AI(CAI) - HKD
HK$0.0065604
1 Catalyse AI(CAI) - AMD
֏0.321468
1 Catalyse AI(CAI) - MAD
.د.م0.0075684
1 Catalyse AI(CAI) - MXN
$0.0157752
1 Catalyse AI(CAI) - SAR
ريال0.00315
1 Catalyse AI(CAI) - PLN
0.0030744
1 Catalyse AI(CAI) - RON
лв0.003654
1 Catalyse AI(CAI) - SEK
kr0.0080892
1 Catalyse AI(CAI) - BGN
лв0.0014112
1 Catalyse AI(CAI) - HUF
Ft0.2873724
1 Catalyse AI(CAI) - CZK
0.0177912
1 Catalyse AI(CAI) - KWD
د.ك0.0002562
1 Catalyse AI(CAI) - ILS
0.0028644
1 Catalyse AI(CAI) - AOA
Kz0.7657188
1 Catalyse AI(CAI) - BHD
.د.ب0.00031668
1 Catalyse AI(CAI) - BMD
$0.00084
1 Catalyse AI(CAI) - DKK
kr0.0054012
1 Catalyse AI(CAI) - HNL
L0.0219576
1 Catalyse AI(CAI) - MUR
0.0384132
1 Catalyse AI(CAI) - NAD
$0.0148596
1 Catalyse AI(CAI) - NOK
kr0.0085596
1 Catalyse AI(CAI) - NZD
$0.0014448
1 Catalyse AI(CAI) - PAB
B/.0.00084
1 Catalyse AI(CAI) - PGK
K0.0035448
1 Catalyse AI(CAI) - QAR
ر.ق0.0030576
1 Catalyse AI(CAI) - RSD
дин.0.0847896

Catalyse AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Catalyse AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Catalyse AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Catalyse AI”

Paljonko Catalyse AI (CAI) on arvoltaan tänään?
CAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00084 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAI-USD-parin nykyinen hinta?
CAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00084. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Catalyse AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAI saavutti ATH-hinnaksi 0.12908008355841746 USD.
Mikä oli CAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00186101996225402 USD.
Mikä on CAI-rahakkeen treidausvolyymi?
CAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 214.44 USD.
Nouseeko CAI tänä vuonna korkeammalle?
CAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Catalyse AI (CAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CAI-USD-laskin

Summa

CAI
CAI
USD
USD

1 CAI = 0.00084 USD

Treidaa CAI-rahaketta

CAIUSDT
$0.00084
$0.00084$0.00084
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu