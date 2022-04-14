Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Coupon Assets (CA1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tiedot Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Virallinen verkkosivusto: https://radarlab.us/ Valkoinen paperi: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Osta CA1-rahaketta nyt!

Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Coupon Assets (CA1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Kokonaistarjonta: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 114.67M $ 114.67M $ 114.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Nykyinen hinta: $ 0.4247 $ 0.4247 $ 0.4247 Lue lisää Coupon Assets (CA1) -rahakkeen hinnasta

Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CA1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CA1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CA1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CA1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

