Coupon Assets (CA1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4158. Viimeisen 24 tunnin aikana CA1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.4119 ja korkeimmillaan $ 0.4167 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CA1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7091320800046876, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1615430304068605.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CA1 on muuttunut +0.65% viimeisen tunnin aikana, +0.41% 24 tunnin aikana ja +1.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Coupon Assets (CA1) -rahakkeen markkinatiedot
No.1515
$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M
$ 56.91K
$ 56.91K$ 56.91K
$ 112.27M
$ 112.27M$ 112.27M
9.67M
9.67M 9.67M
270,000,000
270,000,000 270,000,000
270,000,000
270,000,000 270,000,000
3.58%
ETH
Coupon Assets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.91K. CA1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.67M ja sen kokonaistarjonta on 270000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.27M.
Coupon Assets (CA1) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Coupon Assets-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001698
+0.41%
30 päivää
$ -0.0749
-15.27%
60 päivää
$ -0.0767
-15.58%
90 päivää
$ -0.1184
-22.17%
Coupon Assets-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CA1-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001698 (+0.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Coupon Assets 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0749 (-15.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Coupon Assets-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CA1-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0767 (-15.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Coupon Assets-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1184 (-22.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Coupon Assets (CA1)?
Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!
Coupon Assets on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Coupon Assets-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CA1-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Coupon Assets-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Coupon Assets-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Coupon Assets-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Coupon Assets (CA1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coupon Assets (CA1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coupon Assets-rahakkeelle.
Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CA1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Coupon Assets (CA1) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Coupon Assets:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Coupon Assets MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.