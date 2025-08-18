Mikä on Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Coupon Assets-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Coupon Assets-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Coupon Assets (CA1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Coupon Assets (CA1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Coupon Assets-rahakkeelle.

Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikka

Coupon Assets (CA1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CA1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Coupon Assets (CA1) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Coupon Assets:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Coupon Assets MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Coupon Assets-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Coupon Assets toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Coupon Assets” Paljonko Coupon Assets (CA1) on arvoltaan tänään? CA1-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4158 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CA1-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.4158 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CA1 -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Coupon Assets-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CA1 markkina-arvo on $ 4.02M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CA1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CA1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.67M USD . Mikä oli CA1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CA1 saavutti ATH-hinnaksi 1.7091320800046876 USD . Mikä oli CA1-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CA1-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1615430304068605 USD . Mikä on CA1-rahakkeen treidausvolyymi? CA1-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.91K USD . Nouseeko CA1 tänä vuonna korkeammalle? CA1 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CA1-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

