swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu swarm (BZZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

swarm (BZZ) -rahakkeen tiedot

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ethswarm.org/
Valkoinen paperi:
https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb

swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu swarm (BZZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.21M
$ 7.21M
Kokonaistarjonta:
$ 63.15M
$ 63.15M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 52.60M
$ 52.60M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.66M
$ 8.66M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 28
$ 28
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185
Nykyinen hinta:
$ 0.1371
$ 0.1371

swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BZZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BZZ-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BZZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BZZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BZZ-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään swarm (BZZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BZZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

swarm (BZZ) -rahakkeen hintahistoria

BZZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BZZ-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BZZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BZZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.