swarm (BZZ) -rahakkeen tiedot Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.ethswarm.org/ Valkoinen paperi: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Osta BZZ-rahaketta nyt!

swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu swarm (BZZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Kokonaistarjonta: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Kierrossa oleva tarjonta: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 28 $ 28 $ 28 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Nykyinen hinta: $ 0.1371 $ 0.1371 $ 0.1371 Lue lisää swarm (BZZ) -rahakkeen hinnasta

swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset swarm (BZZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BZZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BZZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BZZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BZZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BZZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään swarm (BZZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BZZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BZZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

swarm (BZZ) -rahakkeen hintahistoria BZZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BZZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BZZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BZZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BZZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BZZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

