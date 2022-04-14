Baanx (BXX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Baanx (BXX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Baanx (BXX) -rahakkeen tiedot BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Virallinen verkkosivusto: https://www.baanx.com/ Valkoinen paperi: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Osta BXX-rahaketta nyt!

Baanx (BXX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Baanx (BXX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.22M $ 10.22M $ 10.22M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Nykyinen hinta: $ 0.053445 $ 0.053445 $ 0.053445 Lue lisää Baanx (BXX) -rahakkeen hinnasta

Baanx (BXX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Baanx (BXX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BXX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BXX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BXX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BXX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BXX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Baanx (BXX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BXX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BXX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Baanx (BXX) -rahakkeen hintahistoria BXX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BXX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BXX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BXX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BXX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BXX-rahakkeen hintaennuste nyt!

