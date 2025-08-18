Lisätietoja BXX-rahakkeesta

BXX-rahakkeen hintatiedot

BXX-rahakkeen valkoinen paperi

BXX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BXX-rahakkeen tokenomiikka

BXX-rahakkeen hintaennuste

BXX-rahakkeen historia

BXX-osto-opas

BXX/fiat-valuuttamuunnin

BXX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Baanx-logo

Baanx – hinta (BXX)

1BXX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04792
$0.04792$0.04792
-0.38%1D
USD
Reaaliaikainen Baanx (BXX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:17:19 (UTC+8)

Baanx (BXX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04792
$ 0.04792$ 0.04792
24 h:n matalin
$ 0.0518
$ 0.0518$ 0.0518
24 h:n korkein

$ 0.04792
$ 0.04792$ 0.04792

$ 0.0518
$ 0.0518$ 0.0518

$ 0.3138997132673967
$ 0.3138997132673967$ 0.3138997132673967

$ 0.006184521157889584
$ 0.006184521157889584$ 0.006184521157889584

-3.49%

-0.38%

-15.40%

-15.40%

Baanx (BXX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04792. Viimeisen 24 tunnin aikana BXX on vaihdellut alimmillaan $ 0.04792 ja korkeimmillaan $ 0.0518 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BXX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3138997132673967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006184521157889584.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BXX on muuttunut -3.49% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -15.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baanx (BXX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1155

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K

$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M

191.32M
191.32M 191.32M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

76.52%

ETH

Baanx-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.33K. BXX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 191.32M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.98M.

Baanx (BXX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Baanx-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00018279-0.38%
30 päivää$ +0.008559+21.74%
60 päivää$ +0.012396+34.89%
90 päivää$ +0.029997+167.36%
Baanx-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BXX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00018279 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Baanx 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.008559 (+21.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Baanx-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BXX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.012396 (+34.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Baanx-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.029997 (+167.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Baanx (BXX)?

Tarkista Baanx-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Baanx-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BXX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Baanx-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Baanx-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Baanx-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baanx (BXX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baanx (BXX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baanx-rahakkeelle.

Tarkista Baanx-rahakkeen hintaennuste nyt!

Baanx (BXX) -rahakkeen tokenomiikka

Baanx (BXX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BXX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Baanx (BXX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Baanx:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Baanx MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BXX paikallisiin valuuttoihin

1 Baanx(BXX) - VND
1,261.0148
1 Baanx(BXX) - AUD
A$0.074276
1 Baanx(BXX) - GBP
0.0354608
1 Baanx(BXX) - EUR
0.0412112
1 Baanx(BXX) - USD
$0.04792
1 Baanx(BXX) - MYR
RM0.2022224
1 Baanx(BXX) - TRY
1.9613656
1 Baanx(BXX) - JPY
¥7.09216
1 Baanx(BXX) - ARS
ARS$62.8044312
1 Baanx(BXX) - RUB
3.8613936
1 Baanx(BXX) - INR
4.1853328
1 Baanx(BXX) - IDR
Rp785.5736448
1 Baanx(BXX) - KRW
67.2087584
1 Baanx(BXX) - PHP
2.7405448
1 Baanx(BXX) - EGP
￡E.2.3236408
1 Baanx(BXX) - BRL
R$0.2626016
1 Baanx(BXX) - CAD
C$0.0666088
1 Baanx(BXX) - BDT
5.8280304
1 Baanx(BXX) - NGN
73.4968208
1 Baanx(BXX) - COP
$193.22542
1 Baanx(BXX) - ZAR
R.0.85058
1 Baanx(BXX) - UAH
1.9733456
1 Baanx(BXX) - VES
Bs6.56504
1 Baanx(BXX) - CLP
$46.38656
1 Baanx(BXX) - PKR
Rs13.590112
1 Baanx(BXX) - KZT
25.7493328
1 Baanx(BXX) - THB
฿1.5665048
1 Baanx(BXX) - TWD
NT$1.4610808
1 Baanx(BXX) - AED
د.إ0.1758664
1 Baanx(BXX) - CHF
Fr0.038336
1 Baanx(BXX) - HKD
HK$0.3742552
1 Baanx(BXX) - AMD
֏18.338984
1 Baanx(BXX) - MAD
.د.م0.4317592
1 Baanx(BXX) - MXN
$0.8999376
1 Baanx(BXX) - SAR
ريال0.1797
1 Baanx(BXX) - PLN
0.1753872
1 Baanx(BXX) - RON
лв0.208452
1 Baanx(BXX) - SEK
kr0.4614696
1 Baanx(BXX) - BGN
лв0.0805056
1 Baanx(BXX) - HUF
Ft16.3939112
1 Baanx(BXX) - CZK
1.0149456
1 Baanx(BXX) - KWD
د.ك0.0146156
1 Baanx(BXX) - ILS
0.1634072
1 Baanx(BXX) - AOA
Kz43.6824344
1 Baanx(BXX) - BHD
.د.ب0.01806584
1 Baanx(BXX) - BMD
$0.04792
1 Baanx(BXX) - DKK
kr0.3081256
1 Baanx(BXX) - HNL
L1.2526288
1 Baanx(BXX) - MUR
2.1913816
1 Baanx(BXX) - NAD
$0.8477048
1 Baanx(BXX) - NOK
kr0.4883048
1 Baanx(BXX) - NZD
$0.0824224
1 Baanx(BXX) - PAB
B/.0.04792
1 Baanx(BXX) - PGK
K0.2022224
1 Baanx(BXX) - QAR
ر.ق0.1744288
1 Baanx(BXX) - RSD
дин.4.8365656

Baanx-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Baanx toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Baanx-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baanx”

Paljonko Baanx (BXX) on arvoltaan tänään?
BXX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04792 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BXX-USD-parin nykyinen hinta?
BXX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04792. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baanx-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BXX markkina-arvo on $ 9.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BXX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BXX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 191.32M USD.
Mikä oli BXX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BXX saavutti ATH-hinnaksi 0.3138997132673967 USD.
Mikä oli BXX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BXX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006184521157889584 USD.
Mikä on BXX-rahakkeen treidausvolyymi?
BXX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.33K USD.
Nouseeko BXX tänä vuonna korkeammalle?
BXX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BXX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:17:19 (UTC+8)

Baanx (BXX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BXX-USD-laskin

Summa

BXX
BXX
USD
USD

1 BXX = 0.04792 USD

Treidaa BXX-rahaketta

BXXUSDT
$0.04792
$0.04792$0.04792
-0.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu