BlackFort (BXN) -rahakkeen tiedot BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators. Virallinen verkkosivusto: https://blackfort.exchange Valkoinen paperi: https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.blackfort.network/ Osta BXN-rahaketta nyt!

BlackFort (BXN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BlackFort (BXN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Kokonaistarjonta: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.49B $ 4.49B $ 4.49B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 70.40M $ 70.40M $ 70.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01899 $ 0.01899 $ 0.01899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 Nykyinen hinta: $ 0.001408 $ 0.001408 $ 0.001408 Lue lisää BlackFort (BXN) -rahakkeen hinnasta

BlackFort (BXN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BlackFort (BXN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BXN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BXN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BXN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BXN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BlackFort (BXN) -rahakkeen hintahistoria BXN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BXN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BXN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BXN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BXN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BXN-rahakkeen hintaennuste nyt!

