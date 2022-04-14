XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XEN Crypto (BXEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen tiedot XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange. Virallinen verkkosivusto: https://xen.network/mainnet Valkoinen paperi: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2AB0e9e4eE70FFf1fB9D67031E44F6410170d00e Osta BXEN-rahaketta nyt!

XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 170.65T $ 170.65T $ 170.65T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.88K $ 44.88K $ 44.88K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000000000263 $ 0.000000000263 $ 0.000000000263 Lue lisää XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen hinnasta

XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BXEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BXEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BXEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BXEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XEN Crypto (BXEN) -rahakkeen hintahistoria BXEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BXEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BXEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BXEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BXEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BXEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

