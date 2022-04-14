BoxBet (BXBT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BoxBet (BXBT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BoxBet (BXBT) -rahakkeen tiedot BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Virallinen verkkosivusto: http://www.boxbet.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Osta BXBT-rahaketta nyt!

BoxBet (BXBT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BoxBet (BXBT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Nykyinen hinta: $ 0.01921 $ 0.01921 $ 0.01921 Lue lisää BoxBet (BXBT) -rahakkeen hinnasta

BoxBet (BXBT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BoxBet (BXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BXBT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BXBT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BXBT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BXBT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BoxBet (BXBT) -rahakkeen hintahistoria BXBT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BXBT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BXBT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BXBT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BXBT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BXBT-rahakkeen hintaennuste nyt!

