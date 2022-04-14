BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BLOCK VAULT (BVT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tiedot BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Virallinen verkkosivusto: https://bvtoken.live/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Osta BVT-rahaketta nyt!

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 592.98M $ 592.98M $ 592.98M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B Kaikkien aikojen korkein: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 5.3893 $ 5.3893 $ 5.3893 Lue lisää BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen hinnasta

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BVT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BVT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BVT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BVT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BVT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BVT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BVT-rahakkeita MEXCistä nyt!

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen hintahistoria BVT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BVT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BVT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BVT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BVT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BVT-rahakkeen hintaennuste nyt!

