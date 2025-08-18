Lisätietoja BVT-rahakkeesta

BLOCK VAULT-logo

BLOCK VAULT – hinta (BVT)

1BVT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9172
-2.22%1D
USD
Reaaliaikainen BLOCK VAULT (BVT) -hintakaavio
2025-08-22 03:50:06 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7971
24 h:n matalin
$ 0.981
24 h:n korkein

$ 0.7971
$ 0.981
--
--
+0.47%

-2.22%

+29.43%

+29.43%

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9172. Viimeisen 24 tunnin aikana BVT on vaihdellut alimmillaan $ 0.7971 ja korkeimmillaan $ 0.981 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BVT on muuttunut +0.47% viimeisen tunnin aikana, -2.22% 24 tunnin aikana ja +29.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 244.89K
$ 244.89K$ 244.89K

$ 543.88M
$ 543.88M$ 543.88M

--
592,975,131
592,975,131 592,975,131

BSC

BLOCK VAULT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 244.89K. BVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 592975131. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 543.88M.

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BLOCK VAULT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.020824-2.22%
30 päivää$ +0.5476+148.16%
60 päivää$ +0.7572+473.25%
90 päivää$ +0.6172+205.73%
BLOCK VAULT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BVT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.020824 (-2.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BLOCK VAULT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.5476 (+148.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BLOCK VAULT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BVT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.7572 (+473.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BLOCK VAULT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.6172 (+205.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BLOCK VAULT (BVT)?

Tarkista BLOCK VAULT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BLOCK VAULT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BVT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BLOCK VAULT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BLOCK VAULT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BLOCK VAULT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BLOCK VAULT (BVT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BLOCK VAULT (BVT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BLOCK VAULT-rahakkeelle.

Tarkista BLOCK VAULT-rahakkeen hintaennuste nyt!

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikka

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BVT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BLOCK VAULT (BVT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BLOCK VAULT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BLOCK VAULT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BVT paikallisiin valuuttoihin

BLOCK VAULT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BLOCK VAULT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen BLOCK VAULT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BLOCK VAULT”

Paljonko BLOCK VAULT (BVT) on arvoltaan tänään?
BVT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9172 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BVT-USD-parin nykyinen hinta?
BVT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9172. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BLOCK VAULT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BVT markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli BVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BVT saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli BVT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BVT-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on BVT-rahakkeen treidausvolyymi?
BVT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 244.89K USD.
Nouseeko BVT tänä vuonna korkeammalle?
BVT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BVT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:50:06 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

