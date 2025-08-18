BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9172. Viimeisen 24 tunnin aikana BVT on vaihdellut alimmillaan $ 0.7971 ja korkeimmillaan $ 0.981 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BVT on muuttunut +0.47% viimeisen tunnin aikana, -2.22% 24 tunnin aikana ja +29.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 244.89K
$ 244.89K
$ 543.88M
$ 543.88M
592,975,131
592,975,131
BSC
BLOCK VAULT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 244.89K. BVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 592975131. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 543.88M.
BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BLOCK VAULT-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.020824
-2.22%
30 päivää
$ +0.5476
+148.16%
60 päivää
$ +0.7572
+473.25%
90 päivää
$ +0.6172
+205.73%
BLOCK VAULT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BVT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.020824 (-2.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BLOCK VAULT 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.5476 (+148.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BLOCK VAULT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BVT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.7572 (+473.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BLOCK VAULT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.6172 (+205.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BLOCK VAULT (BVT)?
BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.
BLOCK VAULT-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BLOCK VAULT (BVT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BLOCK VAULT (BVT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BLOCK VAULT-rahakkeelle.
BLOCK VAULT (BVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BVT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BLOCK VAULT (BVT) -ostamisen perusteet
