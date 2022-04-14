Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hive AI (BUZZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tiedot A modular network of interoperable DeFi agents Virallinen verkkosivusto: https://www.askthehive.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Osta BUZZ-rahaketta nyt!

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hive AI (BUZZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.20M $ 12.20M $ 12.20M Kokonaistarjonta: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.20M $ 12.20M $ 12.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 Nykyinen hinta: $ 0.012199 $ 0.012199 $ 0.012199 Lue lisää Hive AI (BUZZ) -rahakkeen hinnasta

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUZZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUZZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUZZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUZZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUZZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hive AI (BUZZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUZZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUZZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen hintahistoria BUZZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUZZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUZZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUZZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUZZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUZZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!