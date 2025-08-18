Lisätietoja BUZZ-rahakkeesta

Hive AI-logo

Hive AI – hinta (BUZZ)

Reaaliaikainen Hive AI (BUZZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:27 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-26.78%

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.011336. Viimeisen 24 tunnin aikana BUZZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.010402 ja korkeimmillaan $ 0.0131 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUZZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.18833929238597144, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005015884302613237.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUZZ on muuttunut +5.71% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -26.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen markkinatiedot

No.1091

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,160
999,867,160 999,867,160

SOL

Hive AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.96K. BUZZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M ja sen kokonaistarjonta on 999867160. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.33M.

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hive AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000906+0.08%
30 päivää$ +0.003766+49.74%
60 päivää$ +0.005995+112.24%
90 päivää$ +0.001519+15.47%
Hive AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BUZZ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000906 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hive AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003766 (+49.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hive AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BUZZ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.005995 (+112.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hive AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.001519 (+15.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hive AI (BUZZ)?

Tarkista Hive AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hive AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BUZZ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hive AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hive AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hive AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hive AI (BUZZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hive AI (BUZZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hive AI-rahakkeelle.

Tarkista Hive AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tokenomiikka

Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUZZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hive AI (BUZZ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hive AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hive AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BUZZ paikallisiin valuuttoihin

1 Hive AI(BUZZ) - VND
298.30684
1 Hive AI(BUZZ) - AUD
A$0.0175708
1 Hive AI(BUZZ) - GBP
0.00838864
1 Hive AI(BUZZ) - EUR
0.00974896
1 Hive AI(BUZZ) - USD
$0.011336
1 Hive AI(BUZZ) - MYR
RM0.04783792
1 Hive AI(BUZZ) - TRY
0.46398248
1 Hive AI(BUZZ) - JPY
¥1.677728
1 Hive AI(BUZZ) - ARS
ARS$14.89618416
1 Hive AI(BUZZ) - RUB
0.91334152
1 Hive AI(BUZZ) - INR
0.9896328
1 Hive AI(BUZZ) - IDR
Rp185.83603584
1 Hive AI(BUZZ) - KRW
15.87674816
1 Hive AI(BUZZ) - PHP
0.64807912
1 Hive AI(BUZZ) - EGP
￡E.0.54968264
1 Hive AI(BUZZ) - BRL
R$0.06200792
1 Hive AI(BUZZ) - CAD
C$0.01564368
1 Hive AI(BUZZ) - BDT
1.37868432
1 Hive AI(BUZZ) - NGN
17.41311624
1 Hive AI(BUZZ) - COP
$45.709586
1 Hive AI(BUZZ) - ZAR
R.0.20110064
1 Hive AI(BUZZ) - UAH
0.46681648
1 Hive AI(BUZZ) - VES
Bs1.553032
1 Hive AI(BUZZ) - CLP
$10.99592
1 Hive AI(BUZZ) - PKR
Rs3.19584512
1 Hive AI(BUZZ) - KZT
6.09128624
1 Hive AI(BUZZ) - THB
฿0.37023376
1 Hive AI(BUZZ) - TWD
NT$0.34586136
1 Hive AI(BUZZ) - AED
د.إ0.04160312
1 Hive AI(BUZZ) - CHF
Fr0.0090688
1 Hive AI(BUZZ) - HKD
HK$0.08853416
1 Hive AI(BUZZ) - AMD
֏4.3382872
1 Hive AI(BUZZ) - MAD
.د.م0.10213736
1 Hive AI(BUZZ) - MXN
$0.21266336
1 Hive AI(BUZZ) - SAR
ريال0.04251
1 Hive AI(BUZZ) - PLN
0.04148976
1 Hive AI(BUZZ) - RON
лв0.0493116
1 Hive AI(BUZZ) - SEK
kr0.10905232
1 Hive AI(BUZZ) - BGN
лв0.01904448
1 Hive AI(BUZZ) - HUF
Ft3.87022376
1 Hive AI(BUZZ) - CZK
0.23986976
1 Hive AI(BUZZ) - KWD
د.ك0.00345748
1 Hive AI(BUZZ) - ILS
0.03865576
1 Hive AI(BUZZ) - AOA
Kz10.39046424
1 Hive AI(BUZZ) - BHD
.د.ب0.004273672
1 Hive AI(BUZZ) - BMD
$0.011336
1 Hive AI(BUZZ) - DKK
kr0.07277712
1 Hive AI(BUZZ) - HNL
L0.29802344
1 Hive AI(BUZZ) - MUR
0.51839528
1 Hive AI(BUZZ) - NAD
$0.20030712
1 Hive AI(BUZZ) - NOK
kr0.11540048
1 Hive AI(BUZZ) - NZD
$0.01938456
1 Hive AI(BUZZ) - PAB
B/.0.011336
1 Hive AI(BUZZ) - PGK
K0.04693104
1 Hive AI(BUZZ) - QAR
ر.ق0.04126304
1 Hive AI(BUZZ) - RSD
дин.1.14402912

Hive AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hive AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Hive AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hive AI”

Paljonko Hive AI (BUZZ) on arvoltaan tänään?
BUZZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.011336 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUZZ-USD-parin nykyinen hinta?
BUZZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.011336. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hive AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUZZ markkina-arvo on $ 11.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUZZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUZZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M USD.
Mikä oli BUZZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUZZ saavutti ATH-hinnaksi 0.18833929238597144 USD.
Mikä oli BUZZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUZZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005015884302613237 USD.
Mikä on BUZZ-rahakkeen treidausvolyymi?
BUZZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.96K USD.
Nouseeko BUZZ tänä vuonna korkeammalle?
BUZZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUZZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hive AI (BUZZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

