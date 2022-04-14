Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Burger Swap (BURGER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tiedot BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Virallinen verkkosivusto: http://app.burgercities.org/ Valkoinen paperi: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Osta BURGER-rahaketta nyt!

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Burger Swap (BURGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 116.02K $ 116.02K $ 116.02K Kokonaistarjonta: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Kierrossa oleva tarjonta: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 169.85K $ 169.85K $ 169.85K Kaikkien aikojen korkein: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Nykyinen hinta: $ 0.002696 $ 0.002696 $ 0.002696 Lue lisää Burger Swap (BURGER) -rahakkeen hinnasta

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BURGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BURGER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BURGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BURGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BURGER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Burger Swap (BURGER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BURGER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BURGER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen hintahistoria BURGER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BURGER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BURGER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BURGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BURGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BURGER-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!