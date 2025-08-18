Lisätietoja BURGER-rahakkeesta

Burger Swap-logo

Burger Swap – hinta (BURGER)

1BURGER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00258
$0.00258$0.00258
-0.03%1D
USD
Reaaliaikainen Burger Swap (BURGER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:16:57 (UTC+8)

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002475
$ 0.002475$ 0.002475
24 h:n matalin
$ 0.002675
$ 0.002675$ 0.002675
24 h:n korkein

$ 0.002475
$ 0.002475$ 0.002475

$ 0.002675
$ 0.002675$ 0.002675

$ 28.0134009
$ 28.0134009$ 28.0134009

$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417

-0.08%

-0.03%

+1.45%

+1.45%

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002579. Viimeisen 24 tunnin aikana BURGER on vaihdellut alimmillaan $ 0.002475 ja korkeimmillaan $ 0.002675 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BURGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.0134009, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002155003062250417.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BURGER on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +1.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen markkinatiedot

No.2857

$ 110.99K
$ 110.99K$ 110.99K

$ 17.24K
$ 17.24K$ 17.24K

$ 162.48K
$ 162.48K$ 162.48K

43.04M
43.04M 43.04M

63,000,000
63,000,000 63,000,000

43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903

68.31%

BSC

Burger Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 110.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.24K. BURGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.04M ja sen kokonaistarjonta on 43035832.02939903. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 162.48K.

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Burger Swap-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000077-0.03%
30 päivää$ +0.000059+2.34%
60 päivää$ -0.002043-44.21%
90 päivää$ -0.007117-73.41%
Burger Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BURGER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000077 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Burger Swap 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000059 (+2.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Burger Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BURGER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002043 (-44.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Burger Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007117 (-73.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Burger Swap (BURGER)?

Tarkista Burger Swap-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Burger Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BURGER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Burger Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Burger Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Burger Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Burger Swap (BURGER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Burger Swap (BURGER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Burger Swap-rahakkeelle.

Tarkista Burger Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tokenomiikka

Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BURGER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Burger Swap (BURGER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Burger Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Burger Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BURGER paikallisiin valuuttoihin

1 Burger Swap(BURGER) - VND
67.866385
1 Burger Swap(BURGER) - AUD
A$0.00399745
1 Burger Swap(BURGER) - GBP
0.00190846
1 Burger Swap(BURGER) - EUR
0.00221794
1 Burger Swap(BURGER) - USD
$0.002579
1 Burger Swap(BURGER) - MYR
RM0.01088338
1 Burger Swap(BURGER) - TRY
0.10555847
1 Burger Swap(BURGER) - JPY
¥0.381692
1 Burger Swap(BURGER) - ARS
ARS$3.38006319
1 Burger Swap(BURGER) - RUB
0.20781582
1 Burger Swap(BURGER) - INR
0.22524986
1 Burger Swap(BURGER) - IDR
Rp42.27868176
1 Burger Swap(BURGER) - KRW
3.61709908
1 Burger Swap(BURGER) - PHP
0.14749301
1 Burger Swap(BURGER) - EGP
￡E.0.12505571
1 Burger Swap(BURGER) - BRL
R$0.01413292
1 Burger Swap(BURGER) - CAD
C$0.00358481
1 Burger Swap(BURGER) - BDT
0.31365798
1 Burger Swap(BURGER) - NGN
3.95551546
1 Burger Swap(BURGER) - COP
$10.39917275
1 Burger Swap(BURGER) - ZAR
R.0.04577725
1 Burger Swap(BURGER) - UAH
0.10620322
1 Burger Swap(BURGER) - VES
Bs0.353323
1 Burger Swap(BURGER) - CLP
$2.496472
1 Burger Swap(BURGER) - PKR
Rs0.7314044
1 Burger Swap(BURGER) - KZT
1.38579986
1 Burger Swap(BURGER) - THB
฿0.08430751
1 Burger Swap(BURGER) - TWD
NT$0.07863371
1 Burger Swap(BURGER) - AED
د.إ0.00946493
1 Burger Swap(BURGER) - CHF
Fr0.0020632
1 Burger Swap(BURGER) - HKD
HK$0.02014199
1 Burger Swap(BURGER) - AMD
֏0.9869833
1 Burger Swap(BURGER) - MAD
.د.م0.02323679
1 Burger Swap(BURGER) - MXN
$0.04843362
1 Burger Swap(BURGER) - SAR
ريال0.00967125
1 Burger Swap(BURGER) - PLN
0.00943914
1 Burger Swap(BURGER) - RON
лв0.01121865
1 Burger Swap(BURGER) - SEK
kr0.02483577
1 Burger Swap(BURGER) - BGN
лв0.00433272
1 Burger Swap(BURGER) - HUF
Ft0.88230169
1 Burger Swap(BURGER) - CZK
0.05462322
1 Burger Swap(BURGER) - KWD
د.ك0.000786595
1 Burger Swap(BURGER) - ILS
0.00879439
1 Burger Swap(BURGER) - AOA
Kz2.35093903
1 Burger Swap(BURGER) - BHD
.د.ب0.000972283
1 Burger Swap(BURGER) - BMD
$0.002579
1 Burger Swap(BURGER) - DKK
kr0.01658297
1 Burger Swap(BURGER) - HNL
L0.06741506
1 Burger Swap(BURGER) - MUR
0.11793767
1 Burger Swap(BURGER) - NAD
$0.04562251
1 Burger Swap(BURGER) - NOK
kr0.02628001
1 Burger Swap(BURGER) - NZD
$0.00443588
1 Burger Swap(BURGER) - PAB
B/.0.002579
1 Burger Swap(BURGER) - PGK
K0.01088338
1 Burger Swap(BURGER) - QAR
ر.ق0.00938756
1 Burger Swap(BURGER) - RSD
дин.0.26029847

Burger Swap-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Burger Swap toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Burger Swap-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Burger Swap”

Paljonko Burger Swap (BURGER) on arvoltaan tänään?
BURGER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002579 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BURGER-USD-parin nykyinen hinta?
BURGER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002579. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Burger Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BURGER markkina-arvo on $ 110.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BURGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BURGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.04M USD.
Mikä oli BURGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BURGER saavutti ATH-hinnaksi 28.0134009 USD.
Mikä oli BURGER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BURGER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002155003062250417 USD.
Mikä on BURGER-rahakkeen treidausvolyymi?
BURGER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.24K USD.
Nouseeko BURGER tänä vuonna korkeammalle?
BURGER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BURGER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Burger Swap (BURGER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

