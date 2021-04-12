Bunny (BUNNY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bunny (BUNNY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bunny (BUNNY) -rahakkeen tiedot PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Virallinen verkkosivusto: https://pancakebunny.finance Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 Osta BUNNY-rahaketta nyt!

Bunny (BUNNY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bunny (BUNNY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.04K $ 28.04K $ 28.04K Kokonaistarjonta: $ 910.79K $ 910.79K $ 910.79K Kierrossa oleva tarjonta: $ 510.23K $ 510.23K $ 510.23K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 54.96K $ 54.96K $ 54.96K Kaikkien aikojen korkein: $ 666 $ 666 $ 666 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 Nykyinen hinta: $ 0.05496 $ 0.05496 $ 0.05496 Lue lisää Bunny (BUNNY) -rahakkeen hinnasta

Bunny (BUNNY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bunny (BUNNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUNNY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUNNY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUNNY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUNNY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUNNY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bunny (BUNNY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUNNY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUNNY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bunny (BUNNY) -rahakkeen hintahistoria BUNNY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUNNY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUNNY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUNNY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUNNY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUNNY-rahakkeen hintaennuste nyt!

