Mikä on Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista BUN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Boundless Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Boundless Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan.

Boundless Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Boundless Network (BUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Boundless Network (BUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Boundless Network-rahakkeelle.

Tarkista Boundless Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Boundless Network (BUN) -rahakkeen tokenomiikka

Boundless Network (BUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Boundless Network (BUN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Boundless Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

BUN paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Boundless Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Boundless Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Boundless Network” Paljonko Boundless Network (BUN) on arvoltaan tänään? BUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000546 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BUN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000546 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BUN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Boundless Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BUN markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli BUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BUN saavutti ATH-hinnaksi 0.00301676607760159 USD . Mikä oli BUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000459053413568236 USD . Mikä on BUN-rahakkeen treidausvolyymi? BUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.94K USD . Nouseeko BUN tänä vuonna korkeammalle? BUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Boundless Network (BUN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

