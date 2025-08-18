Lisätietoja BUN-rahakkeesta

Boundless Network – hinta (BUN)

Boundless Network – hinta (BUN)

1BUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000546
$0.000546$0.000546
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Boundless Network (BUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:14 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000523
$ 0.000523$ 0.000523
24 h:n matalin
$ 0.000563
$ 0.000563$ 0.000563
24 h:n korkein

$ 0.000523
$ 0.000523$ 0.000523

$ 0.000563
$ 0.000563$ 0.000563

$ 0.00301676607760159
$ 0.00301676607760159$ 0.00301676607760159

$ 0.000459053413568236
$ 0.000459053413568236$ 0.000459053413568236

0.00%

0.00%

-4.05%

-4.05%

Boundless Network (BUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000546. Viimeisen 24 tunnin aikana BUN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000523 ja korkeimmillaan $ 0.000563 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00301676607760159, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000459053413568236.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -4.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Boundless Network (BUN) -rahakkeen markkinatiedot

No.5704

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 150.94K
$ 150.94K$ 150.94K

$ 546.00K
$ 546.00K$ 546.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Boundless Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.94K. BUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 546.00K.

Boundless Network (BUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Boundless Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000075-12.08%
60 päivää$ -0.000248-31.24%
90 päivää$ -0.039454-98.64%
Boundless Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BUN-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Boundless Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000075 (-12.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Boundless Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BUN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000248 (-31.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Boundless Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.039454 (-98.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Boundless Network (BUN)?

Tarkista Boundless Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Boundless Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BUN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Boundless Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Boundless Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Boundless Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Boundless Network (BUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Boundless Network (BUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Boundless Network-rahakkeelle.

Tarkista Boundless Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Boundless Network (BUN) -rahakkeen tokenomiikka

Boundless Network (BUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Boundless Network (BUN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Boundless Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Boundless Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BUN paikallisiin valuuttoihin

Boundless Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Boundless Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Boundless Network”

Paljonko Boundless Network (BUN) on arvoltaan tänään?
BUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000546 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUN-USD-parin nykyinen hinta?
BUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000546. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Boundless Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUN saavutti ATH-hinnaksi 0.00301676607760159 USD.
Mikä oli BUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000459053413568236 USD.
Mikä on BUN-rahakkeen treidausvolyymi?
BUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.94K USD.
Nouseeko BUN tänä vuonna korkeammalle?
BUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:14 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolten lähteisiin. Ne esitetään sinulle "sellaisinaan" ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

