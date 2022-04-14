Vanilla (BUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vanilla (BUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vanilla (BUM) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://main.bumup.io/ Valkoinen paperi: https://bumup.gitbook.io/vanilla/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4a4E957838b85AD3f1c6424c9bbCFE69311a4AbC Osta BUM-rahaketta nyt!

Vanilla (BUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vanilla (BUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.27066 $ 0.27066 $ 0.27066 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0061 $ 0.0061 $ 0.0061 Lue lisää Vanilla (BUM) -rahakkeen hinnasta

Vanilla (BUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vanilla (BUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vanilla (BUM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vanilla (BUM) -rahakkeen hintahistoria BUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUM-rahakkeen hintaennuste nyt!

