Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikka

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tiedot Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.dolosdiary.com/ Valkoinen paperi: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Block Explorer: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Osta BULLY-rahaketta nyt!

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 685.83K $ 685.83K $ 685.83K Kokonaistarjonta: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Kierrossa oleva tarjonta: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 685.83K $ 685.83K $ 685.83K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 Nykyinen hinta: $ 0.000714 $ 0.000714 $ 0.000714 Lue lisää Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen hinnasta

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BULLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BULLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BULLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BULLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BULLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BULLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BULLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen hintahistoria BULLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BULLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BULLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BULLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BULLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BULLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

