Dolos The Bully-logo

Dolos The Bully – hinta (BULLY)

1BULLY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000714
$0.000714$0.000714
+5.77%1D
USD
Reaaliaikainen Dolos The Bully (BULLY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:04:33 (UTC+8)

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000638
$ 0.000638$ 0.000638
24 h:n matalin
$ 0.000832
$ 0.000832$ 0.000832
24 h:n korkein

$ 0.000638
$ 0.000638$ 0.000638

$ 0.000832
$ 0.000832$ 0.000832

$ 0.14594968914030346
$ 0.14594968914030346$ 0.14594968914030346

$ 0.000663285433245388
$ 0.000663285433245388$ 0.000663285433245388

0.00%

+5.77%

-5.93%

-5.93%

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000714. Viimeisen 24 tunnin aikana BULLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.000638 ja korkeimmillaan $ 0.000832 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BULLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14594968914030346, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000663285433245388.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BULLY on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +5.77% 24 tunnin aikana ja -5.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen markkinatiedot

No.2264

$ 685.83K
$ 685.83K$ 685.83K

$ 215.17
$ 215.17$ 215.17

$ 685.83K
$ 685.83K$ 685.83K

960.55M
960.55M 960.55M

960,552,599
960,552,599 960,552,599

960,552,281
960,552,281 960,552,281

99.99%

SOL

Dolos The Bully-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 685.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.17. BULLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.55M ja sen kokonaistarjonta on 960552281. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 685.83K.

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dolos The Bully-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00003895+5.77%
30 päivää$ -0.000358-33.40%
60 päivää$ -0.000429-37.54%
90 päivää$ -0.001123-61.14%
Dolos The Bully-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BULLY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003895 (+5.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dolos The Bully 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000358 (-33.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dolos The Bully-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BULLY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000429 (-37.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dolos The Bully-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001123 (-61.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dolos The Bully (BULLY)?

Tarkista Dolos The Bully-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dolos The Bully (BULLY)

Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.

Dolos The Bully on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dolos The Bully-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BULLY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dolos The Bully-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dolos The Bully-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dolos The Bully-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dolos The Bully (BULLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dolos The Bully (BULLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dolos The Bully-rahakkeelle.

Tarkista Dolos The Bully-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikka

Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BULLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dolos The Bully (BULLY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dolos The Bully:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dolos The Bully MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BULLY paikallisiin valuuttoihin

1 Dolos The Bully(BULLY) - VND
18.78891
1 Dolos The Bully(BULLY) - AUD
A$0.0011067
1 Dolos The Bully(BULLY) - GBP
0.00052836
1 Dolos The Bully(BULLY) - EUR
0.00061404
1 Dolos The Bully(BULLY) - USD
$0.000714
1 Dolos The Bully(BULLY) - MYR
RM0.00301308
1 Dolos The Bully(BULLY) - TRY
0.02922402
1 Dolos The Bully(BULLY) - JPY
¥0.105672
1 Dolos The Bully(BULLY) - ARS
ARS$0.93823884
1 Dolos The Bully(BULLY) - RUB
0.05752698
1 Dolos The Bully(BULLY) - INR
0.06232506
1 Dolos The Bully(BULLY) - IDR
Rp11.70491616
1 Dolos The Bully(BULLY) - KRW
0.99999984
1 Dolos The Bully(BULLY) - PHP
0.04082652
1 Dolos The Bully(BULLY) - EGP
￡E.0.03461472
1 Dolos The Bully(BULLY) - BRL
R$0.00390558
1 Dolos The Bully(BULLY) - CAD
C$0.00099246
1 Dolos The Bully(BULLY) - BDT
0.08683668
1 Dolos The Bully(BULLY) - NGN
1.09846044
1 Dolos The Bully(BULLY) - COP
$2.8790265
1 Dolos The Bully(BULLY) - ZAR
R.0.01265208
1 Dolos The Bully(BULLY) - UAH
0.02940252
1 Dolos The Bully(BULLY) - VES
Bs0.097818
1 Dolos The Bully(BULLY) - CLP
$0.69258
1 Dolos The Bully(BULLY) - PKR
Rs0.20129088
1 Dolos The Bully(BULLY) - KZT
0.38366076
1 Dolos The Bully(BULLY) - THB
฿0.02329782
1 Dolos The Bully(BULLY) - TWD
NT$0.02179842
1 Dolos The Bully(BULLY) - AED
د.إ0.00262038
1 Dolos The Bully(BULLY) - CHF
Fr0.0005712
1 Dolos The Bully(BULLY) - HKD
HK$0.00557634
1 Dolos The Bully(BULLY) - AMD
֏0.2732478
1 Dolos The Bully(BULLY) - MAD
.د.م0.00643314
1 Dolos The Bully(BULLY) - MXN
$0.0133875
1 Dolos The Bully(BULLY) - SAR
ريال0.0026775
1 Dolos The Bully(BULLY) - PLN
0.00261324
1 Dolos The Bully(BULLY) - RON
лв0.0031059
1 Dolos The Bully(BULLY) - SEK
kr0.00686868
1 Dolos The Bully(BULLY) - BGN
лв0.00119952
1 Dolos The Bully(BULLY) - HUF
Ft0.24385242
1 Dolos The Bully(BULLY) - CZK
0.01511538
1 Dolos The Bully(BULLY) - KWD
د.ك0.00021777
1 Dolos The Bully(BULLY) - ILS
0.00243474
1 Dolos The Bully(BULLY) - AOA
Kz0.65444526
1 Dolos The Bully(BULLY) - BHD
.د.ب0.000269178
1 Dolos The Bully(BULLY) - BMD
$0.000714
1 Dolos The Bully(BULLY) - DKK
kr0.00459102
1 Dolos The Bully(BULLY) - HNL
L0.01877106
1 Dolos The Bully(BULLY) - MUR
0.03265122
1 Dolos The Bully(BULLY) - NAD
$0.01265208
1 Dolos The Bully(BULLY) - NOK
kr0.00726138
1 Dolos The Bully(BULLY) - NZD
$0.00122094
1 Dolos The Bully(BULLY) - PAB
B/.0.000714
1 Dolos The Bully(BULLY) - PGK
K0.00295596
1 Dolos The Bully(BULLY) - QAR
ر.ق0.00259896
1 Dolos The Bully(BULLY) - RSD
дин.0.0720783

Dolos The Bully-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dolos The Bully toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dolos The Bully-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dolos The Bully”

Paljonko Dolos The Bully (BULLY) on arvoltaan tänään?
BULLY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000714 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BULLY-USD-parin nykyinen hinta?
BULLY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000714. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dolos The Bully-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BULLY markkina-arvo on $ 685.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BULLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BULLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.55M USD.
Mikä oli BULLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BULLY saavutti ATH-hinnaksi 0.14594968914030346 USD.
Mikä oli BULLY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BULLY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000663285433245388 USD.
Mikä on BULLY-rahakkeen treidausvolyymi?
BULLY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.17 USD.
Nouseeko BULLY tänä vuonna korkeammalle?
BULLY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BULLY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

