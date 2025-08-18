Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000638
24 h:n matalin
$ 0.000832
24 h:n korkein
$ 0.000638
$ 0.000832
$ 0.14594968914030346
$ 0.000663285433245388
0.00%
+5.77%
-5.93%
-5.93%
Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000714. Viimeisen 24 tunnin aikana BULLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.000638 ja korkeimmillaan $ 0.000832 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BULLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14594968914030346, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000663285433245388.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BULLY on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +5.77% 24 tunnin aikana ja -5.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen markkinatiedot
No.2264
$ 685.83K
$ 215.17
$ 685.83K
960.55M
960,552,599
960,552,281
99.99%
SOL
Dolos The Bully-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 685.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.17. BULLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.55M ja sen kokonaistarjonta on 960552281. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 685.83K.
Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dolos The Bully-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00003895
+5.77%
30 päivää
$ -0.000358
-33.40%
60 päivää
$ -0.000429
-37.54%
90 päivää
$ -0.001123
-61.14%
Dolos The Bully-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BULLY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003895 (+5.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Dolos The Bully 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000358 (-33.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Dolos The Bully-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BULLY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000429 (-37.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Dolos The Bully-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001123 (-61.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dolos The Bully (BULLY)?
Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.
Dolos The Bully-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Dolos The Bully (BULLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dolos The Bully (BULLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dolos The Bully-rahakkeelle.
Dolos The Bully (BULLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BULLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Dolos The Bully (BULLY) -ostamisen perusteet
