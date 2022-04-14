Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pepe Buldak (BUL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tiedot Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Virallinen verkkosivusto: https://pepebuldak.io/ Valkoinen paperi: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Osta BUL-rahaketta nyt!

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 3.07T $ 3.07T $ 3.07T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 693.59K $ 693.59K $ 693.59K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000000226 $ 0.000000226 $ 0.000000226 Lue lisää Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen hinnasta

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen hintahistoria BUL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!