Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen tiedot Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world. Virallinen verkkosivusto: https://buckazoids-solana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BQQzEvYT4knThhkSPBvSKBLg1LEczisWLhx5ydJipump Osta BUCKAZOIDS-rahaketta nyt!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 940.92K $ 940.92K $ 940.92K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008998 $ 0.008998 $ 0.008998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000435180617089325 $ 0.000435180617089325 $ 0.000435180617089325 Nykyinen hinta: $ 0.000941 $ 0.000941 $ 0.000941 Lue lisää Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen hinnasta

Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUCKAZOIDS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUCKAZOIDS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUCKAZOIDS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUCKAZOIDS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUCKAZOIDS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUCKAZOIDS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUCKAZOIDS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) -rahakkeen hintahistoria BUCKAZOIDS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUCKAZOIDS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUCKAZOIDS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUCKAZOIDS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUCKAZOIDS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUCKAZOIDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

