Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Imaginary Ones (BUBBLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tiedot

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Virallinen verkkosivusto:
https://imaginaryones.com/
Valkoinen paperi:
https://bubble.imaginaryones.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.80B
$ 2.80B
$ 2.80B$ 2.80B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.41M
$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.06
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000405708772479809
$ 0.000405708772479809$ 0.000405708772479809
Nykyinen hinta:
$ 0.000441
$ 0.000441$ 0.000441

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BUBBLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUBBLE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BUBBLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUBBLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUBBLE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUBBLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen hintahistoria

BUBBLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BUBBLE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BUBBLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUBBLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.