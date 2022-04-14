Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Imaginary Ones (BUBBLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tiedot Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Virallinen verkkosivusto: https://imaginaryones.com/ Valkoinen paperi: https://bubble.imaginaryones.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Osta BUBBLE-rahaketta nyt!

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 Nykyinen hinta: $ 0.000441 $ 0.000441 $ 0.000441 Lue lisää Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen hinnasta

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUBBLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUBBLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUBBLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUBBLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUBBLE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUBBLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUBBLE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Imaginary Ones (BUBBLE) -rahakkeen hintahistoria BUBBLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUBBLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUBBLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUBBLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUBBLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUBBLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

