Openverse Network (BTG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Openverse Network (BTG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:59:35 (UTC+8)
USD

Openverse Network (BTG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Openverse Network (BTG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.39M
$ 17.39M
Kokonaistarjonta:
$ 20.00M
$ 20.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.90M
$ 1.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 183.08M
$ 183.08M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 19
$ 19
Kaikkien aikojen alin:
$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058
Nykyinen hinta:
$ 9.154
$ 9.154

Openverse Network (BTG) -rahakkeen tiedot

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Virallinen verkkosivusto:
https://www.openverse.network
Valkoinen paperi:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Openverse Network (BTG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Openverse Network (BTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BTG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BTG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BTG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BTG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BTG-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Openverse Network (BTG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BTG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Openverse Network (BTG) -rahakkeen hintahistoria

BTG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BTG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BTG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BTG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

