BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tiedot "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Virallinen verkkosivusto: https://www.bsx.exchange/ Valkoinen paperi: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Block Explorer: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Osta BSX-rahaketta nyt!

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BSX Protocol (BSX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Kokonaistarjonta: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.51M $ 35.51M $ 35.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 Nykyinen hinta: $ 0.03558 $ 0.03558 $ 0.03558 Lue lisää BSX Protocol (BSX) -rahakkeen hinnasta

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BSX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BSX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BSX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BSX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BSX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BSX Protocol (BSX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BSX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BSX-rahakkeita MEXCistä nyt!

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen hintahistoria BSX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BSX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BSX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BSX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BSX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BSX-rahakkeen hintaennuste nyt!

