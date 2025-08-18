Mikä on BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BSX Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista BSX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue BSX Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BSX Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BSX Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BSX Protocol (BSX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BSX Protocol (BSX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BSX Protocol-rahakkeelle.

Tarkista BSX Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikka

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BSX Protocol (BSX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BSX Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BSX Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BSX paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

BSX Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BSX Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BSX Protocol” Paljonko BSX Protocol (BSX) on arvoltaan tänään? BSX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0311 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BSX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0311 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BSX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on BSX Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BSX markkina-arvo on $ 5.89M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.48M USD . Mikä oli BSX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BSX saavutti ATH-hinnaksi 28,940.090264703733 USD . Mikä oli BSX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BSX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006060071215687439 USD . Mikä on BSX-rahakkeen treidausvolyymi? BSX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.46K USD . Nouseeko BSX tänä vuonna korkeammalle? BSX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BSX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

