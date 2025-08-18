BSX Protocol (BSX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0311. Viimeisen 24 tunnin aikana BSX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02945 ja korkeimmillaan $ 0.03533 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28,940.090264703733, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006060071215687439.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BSX on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.73% 24 tunnin aikana ja -0.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BSX Protocol (BSX) -rahakkeen markkinatiedot
BSX Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.46K. BSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.48M ja sen kokonaistarjonta on 998000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.04M.
BSX Protocol (BSX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BSX Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002287
-0.73%
30 päivää
$ +0.02053
+194.22%
60 päivää
$ +0.02066
+197.89%
90 päivää
$ +0.01868
+150.40%
BSX Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BSX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002287 (-0.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BSX Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.02053 (+194.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BSX Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BSX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02066 (+197.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BSX Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01868 (+150.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BSX Protocol (BSX)?
"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market.
BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems.
BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."
BSX Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BSX Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BSX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BSX Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BSX Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BSX Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BSX Protocol (BSX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BSX Protocol (BSX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BSX Protocol-rahakkeelle.
BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BSX Protocol (BSX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BSX Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BSX Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
