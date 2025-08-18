Lisätietoja BSX-rahakkeesta

BSX Protocol-logo

BSX Protocol – hinta (BSX)

1BSX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0311
Reaaliaikainen BSX Protocol (BSX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:49:34 (UTC+8)

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.13%

-0.73%

-0.42%

-0.42%

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0311. Viimeisen 24 tunnin aikana BSX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02945 ja korkeimmillaan $ 0.03533 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28,940.090264703733, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006060071215687439.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BSX on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.73% 24 tunnin aikana ja -0.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1347

18.98%

BASE

BSX Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.46K. BSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.48M ja sen kokonaistarjonta on 998000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.04M.

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BSX Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002287-0.73%
30 päivää$ +0.02053+194.22%
60 päivää$ +0.02066+197.89%
90 päivää$ +0.01868+150.40%
BSX Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BSX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002287 (-0.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BSX Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.02053 (+194.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BSX Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BSX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02066 (+197.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BSX Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01868 (+150.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BSX Protocol (BSX)?

Tarkista BSX Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BSX Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BSX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BSX Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BSX Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BSX Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BSX Protocol (BSX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BSX Protocol (BSX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BSX Protocol-rahakkeelle.

Tarkista BSX Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikka

BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BSX Protocol (BSX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BSX Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BSX Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BSX paikallisiin valuuttoihin

BSX Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BSX Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BSX Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BSX Protocol”

Paljonko BSX Protocol (BSX) on arvoltaan tänään?
BSX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0311 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BSX-USD-parin nykyinen hinta?
BSX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0311. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BSX Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BSX markkina-arvo on $ 5.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.48M USD.
Mikä oli BSX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BSX saavutti ATH-hinnaksi 28,940.090264703733 USD.
Mikä oli BSX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BSX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006060071215687439 USD.
Mikä on BSX-rahakkeen treidausvolyymi?
BSX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.46K USD.
Nouseeko BSX tänä vuonna korkeammalle?
BSX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BSX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BSX Protocol (BSX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

