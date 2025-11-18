Lisätietoja BSU-rahakkeesta
Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen tokenomiikka
Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen tiedot
Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.
Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BSU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BSU-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BSU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BSU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka BSU-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BSU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Baby Shark Universe (BSU) -rahakkeen hintahistoria
BSU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
BSU-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BSU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BSU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
