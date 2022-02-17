Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blocksport (BSPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blocksport (BSPT) -rahakkeen tiedot Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode. Virallinen verkkosivusto: https://blocksport.io/ Valkoinen paperi: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5 Osta BSPT-rahaketta nyt!

Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blocksport (BSPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 60.63K $ 60.63K $ 60.63K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 Nykyinen hinta: $ 0.00006063 $ 0.00006063 $ 0.00006063 Lue lisää Blocksport (BSPT) -rahakkeen hinnasta

Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BSPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BSPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BSPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BSPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BSPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blocksport (BSPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BSPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BSPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blocksport (BSPT) -rahakkeen hintahistoria BSPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BSPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BSPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BSPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BSPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BSPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

