Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikka
Blocksport (BSPT) -rahakkeen tiedot
Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.
Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Blocksport (BSPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Blocksport (BSPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BSPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BSPT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BSPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BSPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Blocksport (BSPT) -rahakkeen hintahistoria
BSPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
BSPT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BSPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BSPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
