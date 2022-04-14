Bitrock (BROCK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitrock (BROCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitrock (BROCK) -rahakkeen tiedot Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Virallinen verkkosivusto: https://bit-rock.io/ Valkoinen paperi: https://docs.bit-rock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Osta BROCK-rahaketta nyt!

Bitrock (BROCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitrock (BROCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Nykyinen hinta: $ 0.0183 $ 0.0183 $ 0.0183 Lue lisää Bitrock (BROCK) -rahakkeen hinnasta

Bitrock (BROCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitrock (BROCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BROCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BROCK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BROCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BROCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BROCK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bitrock (BROCK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BROCK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BROCK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bitrock (BROCK) -rahakkeen hintahistoria BROCK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BROCK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BROCK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BROCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BROCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BROCK-rahakkeen hintaennuste nyt!

