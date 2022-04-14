Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Broccoli (BROCCOLIF3B) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen tiedot The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Virallinen verkkosivusto: https://firstbroccoli.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Osta BROCCOLIF3B-rahaketta nyt!

Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.21M $ 11.21M $ 11.21M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.21M $ 11.21M $ 11.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Nykyinen hinta: $ 0.01121 $ 0.01121 $ 0.01121 Lue lisää Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen hinnasta

Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BROCCOLIF3B-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BROCCOLIF3B-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BROCCOLIF3B-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BROCCOLIF3B-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BROCCOLIF3B-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BROCCOLIF3B-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BROCCOLIF3B-rahakkeita MEXCistä nyt!

Broccoli (BROCCOLIF3B) -rahakkeen hintahistoria BROCCOLIF3B -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BROCCOLIF3B-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BROCCOLIF3B-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BROCCOLIF3B-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BROCCOLIF3B-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BROCCOLIF3B-rahakkeen hintaennuste nyt!

