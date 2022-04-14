Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Broak on Base (BROAK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tiedot Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Virallinen verkkosivusto: https://www.broakonbase.fyi/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Osta BROAK-rahaketta nyt!

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Broak on Base (BROAK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Kokonaistarjonta: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Nykyinen hinta: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Lue lisää Broak on Base (BROAK) -rahakkeen hinnasta

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BROAK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BROAK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BROAK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BROAK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BROAK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Broak on Base (BROAK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BROAK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BROAK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen hintahistoria BROAK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BROAK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BROAK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BROAK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BROAK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BROAK-rahakkeen hintaennuste nyt!

