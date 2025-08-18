Broak on Base (BROAK) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0034
24 h:n matalin
$ 0.00453
24 h:n korkein
$ 0.0034
$ 0.00453
$ 0.013834281736984748
$ 0.00037184903730048
-2.57%
-5.80%
+19.16%
+19.16%
Broak on Base (BROAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00342. Viimeisen 24 tunnin aikana BROAK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0034 ja korkeimmillaan $ 0.00453 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BROAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.013834281736984748, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00037184903730048.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BROAK on muuttunut -2.57% viimeisen tunnin aikana, -5.80% 24 tunnin aikana ja +19.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Broak on Base (BROAK) -rahakkeen markkinatiedot
No.1760
$ 2.12M
$ 375.93K
$ 2.36M
618.54M
690,000,000
690,000,000
89.64%
BASE
Broak on Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 375.93K. BROAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.54M ja sen kokonaistarjonta on 690000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.36M.
Broak on Base (BROAK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Broak on Base-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00021
-5.80%
30 päivää
$ -0.00194
-36.20%
60 päivää
$ -0.00094
-21.56%
90 päivää
$ -0.00158
-31.60%
Broak on Base-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BROAK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00021 (-5.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Broak on Base 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00194 (-36.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Broak on Base-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BROAK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00094 (-21.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Broak on Base-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00158 (-31.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Broak on Base (BROAK)?
Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.
Broak on Base on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Broak on Base-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BROAK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Broak on Base-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Broak on Base-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Broak on Base-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Broak on Base (BROAK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Broak on Base (BROAK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Broak on Base-rahakkeelle.
Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BROAK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Broak on Base (BROAK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Broak on Base:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Broak on Base MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.