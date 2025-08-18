Lisätietoja BROAK-rahakkeesta

BROAK-rahakkeen hintatiedot

BROAK-rahakkeen valkoinen paperi

BROAK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BROAK-rahakkeen tokenomiikka

BROAK-rahakkeen hintaennuste

BROAK-rahakkeen historia

BROAK-osto-opas

BROAK/fiat-valuuttamuunnin

BROAK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Broak on Base-logo

Broak on Base – hinta (BROAK)

1BROAK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00341
$0.00341$0.00341
-5.80%1D
USD
Reaaliaikainen Broak on Base (BROAK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:41:16 (UTC+8)

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24 h:n matalin
$ 0.00453
$ 0.00453$ 0.00453
24 h:n korkein

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

$ 0.00453
$ 0.00453$ 0.00453

$ 0.013834281736984748
$ 0.013834281736984748$ 0.013834281736984748

$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048$ 0.00037184903730048

-2.57%

-5.80%

+19.16%

+19.16%

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00342. Viimeisen 24 tunnin aikana BROAK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0034 ja korkeimmillaan $ 0.00453 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BROAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.013834281736984748, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00037184903730048.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BROAK on muuttunut -2.57% viimeisen tunnin aikana, -5.80% 24 tunnin aikana ja +19.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1760

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 375.93K
$ 375.93K$ 375.93K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

618.54M
618.54M 618.54M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

89.64%

BASE

Broak on Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 375.93K. BROAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.54M ja sen kokonaistarjonta on 690000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.36M.

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Broak on Base-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00021-5.80%
30 päivää$ -0.00194-36.20%
60 päivää$ -0.00094-21.56%
90 päivää$ -0.00158-31.60%
Broak on Base-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BROAK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00021 (-5.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Broak on Base 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00194 (-36.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Broak on Base-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BROAK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00094 (-21.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Broak on Base-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00158 (-31.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Broak on Base (BROAK)?

Tarkista Broak on Base-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Broak on Base-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BROAK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Broak on Base-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Broak on Base-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Broak on Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Broak on Base (BROAK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Broak on Base (BROAK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Broak on Base-rahakkeelle.

Tarkista Broak on Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikka

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BROAK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Broak on Base (BROAK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Broak on Base:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Broak on Base MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BROAK paikallisiin valuuttoihin

1 Broak on Base(BROAK) - VND
89.9973
1 Broak on Base(BROAK) - AUD
A$0.005301
1 Broak on Base(BROAK) - GBP
0.0025308
1 Broak on Base(BROAK) - EUR
0.0029412
1 Broak on Base(BROAK) - USD
$0.00342
1 Broak on Base(BROAK) - MYR
RM0.0144324
1 Broak on Base(BROAK) - TRY
0.1399806
1 Broak on Base(BROAK) - JPY
¥0.50616
1 Broak on Base(BROAK) - ARS
ARS$4.4940852
1 Broak on Base(BROAK) - RUB
0.2755836
1 Broak on Base(BROAK) - INR
0.2986002
1 Broak on Base(BROAK) - IDR
Rp56.0655648
1 Broak on Base(BROAK) - KRW
4.7899152
1 Broak on Base(BROAK) - PHP
0.1955214
1 Broak on Base(BROAK) - EGP
￡E.0.1658016
1 Broak on Base(BROAK) - BRL
R$0.0187074
1 Broak on Base(BROAK) - CAD
C$0.0047196
1 Broak on Base(BROAK) - BDT
0.4159404
1 Broak on Base(BROAK) - NGN
5.2534278
1 Broak on Base(BROAK) - COP
$13.790295
1 Broak on Base(BROAK) - ZAR
R.0.0606708
1 Broak on Base(BROAK) - UAH
0.1408356
1 Broak on Base(BROAK) - VES
Bs0.46854
1 Broak on Base(BROAK) - CLP
$3.3174
1 Broak on Base(BROAK) - PKR
Rs0.9641664
1 Broak on Base(BROAK) - KZT
1.8377028
1 Broak on Base(BROAK) - THB
฿0.1116972
1 Broak on Base(BROAK) - TWD
NT$0.10431
1 Broak on Base(BROAK) - AED
د.إ0.0125514
1 Broak on Base(BROAK) - CHF
Fr0.002736
1 Broak on Base(BROAK) - HKD
HK$0.0267102
1 Broak on Base(BROAK) - AMD
֏1.308834
1 Broak on Base(BROAK) - MAD
.د.م0.0308142
1 Broak on Base(BROAK) - MXN
$0.0641592
1 Broak on Base(BROAK) - SAR
ريال0.012825
1 Broak on Base(BROAK) - PLN
0.0125172
1 Broak on Base(BROAK) - RON
лв0.014877
1 Broak on Base(BROAK) - SEK
kr0.0329004
1 Broak on Base(BROAK) - BGN
лв0.0057456
1 Broak on Base(BROAK) - HUF
Ft1.1676222
1 Broak on Base(BROAK) - CZK
0.0723672
1 Broak on Base(BROAK) - KWD
د.ك0.0010431
1 Broak on Base(BROAK) - ILS
0.0116622
1 Broak on Base(BROAK) - AOA
Kz3.1347378
1 Broak on Base(BROAK) - BHD
.د.ب0.00128934
1 Broak on Base(BROAK) - BMD
$0.00342
1 Broak on Base(BROAK) - DKK
kr0.0219564
1 Broak on Base(BROAK) - HNL
L0.0899118
1 Broak on Base(BROAK) - MUR
0.1563966
1 Broak on Base(BROAK) - NAD
$0.0604314
1 Broak on Base(BROAK) - NOK
kr0.0348156
1 Broak on Base(BROAK) - NZD
$0.0058482
1 Broak on Base(BROAK) - PAB
B/.0.00342
1 Broak on Base(BROAK) - PGK
K0.0141588
1 Broak on Base(BROAK) - QAR
ر.ق0.0124488
1 Broak on Base(BROAK) - RSD
дин.0.3451464

Broak on Base-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Broak on Base toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Broak on Base-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Broak on Base”

Paljonko Broak on Base (BROAK) on arvoltaan tänään?
BROAK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00342 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BROAK-USD-parin nykyinen hinta?
BROAK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00342. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Broak on Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BROAK markkina-arvo on $ 2.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BROAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BROAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.54M USD.
Mikä oli BROAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BROAK saavutti ATH-hinnaksi 0.013834281736984748 USD.
Mikä oli BROAK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BROAK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00037184903730048 USD.
Mikä on BROAK-rahakkeen treidausvolyymi?
BROAK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 375.93K USD.
Nouseeko BROAK tänä vuonna korkeammalle?
BROAK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BROAK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:41:16 (UTC+8)

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BROAK-USD-laskin

Summa

BROAK
BROAK
USD
USD

1 BROAK = 0.00342 USD

Treidaa BROAK-rahaketta

BROAKUSDT
$0.00341
$0.00341$0.00341
-5.27%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu