Mikä on Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Broak on Base-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista BROAK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Broak on Base-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Broak on Base-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Broak on Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Broak on Base (BROAK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Broak on Base (BROAK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Broak on Base-rahakkeelle.

Tarkista Broak on Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikka

Broak on Base (BROAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BROAK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Broak on Base (BROAK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Broak on Base:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Broak on Base MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BROAK paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Broak on Base-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Broak on Base toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Broak on Base” Paljonko Broak on Base (BROAK) on arvoltaan tänään? BROAK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00342 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BROAK-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00342 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BROAK -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Broak on Base-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BROAK markkina-arvo on $ 2.12M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BROAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BROAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 618.54M USD . Mikä oli BROAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BROAK saavutti ATH-hinnaksi 0.013834281736984748 USD . Mikä oli BROAK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BROAK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00037184903730048 USD . Mikä on BROAK-rahakkeen treidausvolyymi? BROAK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 375.93K USD . Nouseeko BROAK tänä vuonna korkeammalle? BROAK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BROAK-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

