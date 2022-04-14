BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BRN Metaverse (BRN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tiedot BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.brnmetaverse.net/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Osta BRN-rahaketta nyt!

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Kokonaistarjonta: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Kierrossa oleva tarjonta: $ 27.95M $ 27.95M $ 27.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Nykyinen hinta: $ 0.18138 $ 0.18138 $ 0.18138 Lue lisää BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen hinnasta

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen hintahistoria BRN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BRN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BRN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BRN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BRN-rahakkeen hintaennuste nyt!

