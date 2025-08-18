Lisätietoja BRN-rahakkeesta

BRN-rahakkeen hintatiedot

BRN-rahakkeen valkoinen paperi

BRN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRN-rahakkeen tokenomiikka

BRN-rahakkeen hintaennuste

BRN-rahakkeen historia

BRN-osto-opas

BRN/fiat-valuuttamuunnin

BRN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BRN Metaverse-logo

BRN Metaverse – hinta (BRN)

1BRN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.16465
$0.16465$0.16465
+0.64%1D
USD
Reaaliaikainen BRN Metaverse (BRN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:49:26 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
24 h:n matalin
$ 0.17299
$ 0.17299$ 0.17299
24 h:n korkein

$ 0.16
$ 0.16$ 0.16

$ 0.17299
$ 0.17299$ 0.17299

$ 7.3044560151395155
$ 7.3044560151395155$ 7.3044560151395155

$ 0.04244566583465009
$ 0.04244566583465009$ 0.04244566583465009

+2.68%

+0.64%

-7.92%

-7.92%

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.16461. Viimeisen 24 tunnin aikana BRN on vaihdellut alimmillaan $ 0.16 ja korkeimmillaan $ 0.17299 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.3044560151395155, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04244566583465009.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRN on muuttunut +2.68% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja -7.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1450

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 458.89K
$ 458.89K$ 458.89K

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

27.95M
27.95M 27.95M

29,700,000
29,700,000 29,700,000

28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943

94.11%

BSC

BRN Metaverse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 458.89K. BRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.95M ja sen kokonaistarjonta on 28103991.17465943. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.89M.

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BRN Metaverse-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0010471+0.64%
30 päivää$ +0.00533+3.34%
60 päivää$ +0.07055+75.00%
90 päivää$ +0.03752+29.52%
BRN Metaverse-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BRN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0010471 (+0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BRN Metaverse 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00533 (+3.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BRN Metaverse-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BRN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07055 (+75.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BRN Metaverse-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03752 (+29.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BRN Metaverse (BRN)?

Tarkista BRN Metaverse-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BRN Metaverse-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BRN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BRN Metaverse-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BRN Metaverse-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BRN Metaverse-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BRN Metaverse (BRN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BRN Metaverse (BRN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BRN Metaverse-rahakkeelle.

Tarkista BRN Metaverse-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikka

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BRN Metaverse (BRN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BRN Metaverse:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BRN Metaverse MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BRN paikallisiin valuuttoihin

1 BRN Metaverse(BRN) - VND
4,331.71215
1 BRN Metaverse(BRN) - AUD
A$0.2551455
1 BRN Metaverse(BRN) - GBP
0.1218114
1 BRN Metaverse(BRN) - EUR
0.1415646
1 BRN Metaverse(BRN) - USD
$0.16461
1 BRN Metaverse(BRN) - MYR
RM0.6946542
1 BRN Metaverse(BRN) - TRY
6.7374873
1 BRN Metaverse(BRN) - JPY
¥24.36228
1 BRN Metaverse(BRN) - ARS
ARS$216.3074166
1 BRN Metaverse(BRN) - RUB
13.2626277
1 BRN Metaverse(BRN) - INR
14.3671608
1 BRN Metaverse(BRN) - IDR
Rp2,698.5241584
1 BRN Metaverse(BRN) - KRW
230.5461816
1 BRN Metaverse(BRN) - PHP
9.4107537
1 BRN Metaverse(BRN) - EGP
￡E.7.9802928
1 BRN Metaverse(BRN) - BRL
R$0.9020628
1 BRN Metaverse(BRN) - CAD
C$0.2288079
1 BRN Metaverse(BRN) - BDT
20.0198682
1 BRN Metaverse(BRN) - NGN
252.8557749
1 BRN Metaverse(BRN) - COP
$663.7486725
1 BRN Metaverse(BRN) - ZAR
R.2.9185353
1 BRN Metaverse(BRN) - UAH
6.7786398
1 BRN Metaverse(BRN) - VES
Bs22.55157
1 BRN Metaverse(BRN) - CLP
$159.6717
1 BRN Metaverse(BRN) - PKR
Rs46.4068512
1 BRN Metaverse(BRN) - KZT
88.4515374
1 BRN Metaverse(BRN) - THB
฿5.3761626
1 BRN Metaverse(BRN) - TWD
NT$5.020605
1 BRN Metaverse(BRN) - AED
د.إ0.6041187
1 BRN Metaverse(BRN) - CHF
Fr0.131688
1 BRN Metaverse(BRN) - HKD
HK$1.2856041
1 BRN Metaverse(BRN) - AMD
֏62.996247
1 BRN Metaverse(BRN) - MAD
.د.م1.4831361
1 BRN Metaverse(BRN) - MXN
$3.0880836
1 BRN Metaverse(BRN) - SAR
ريال0.6172875
1 BRN Metaverse(BRN) - PLN
0.6024726
1 BRN Metaverse(BRN) - RON
лв0.7160535
1 BRN Metaverse(BRN) - SEK
kr1.5835482
1 BRN Metaverse(BRN) - BGN
лв0.2765448
1 BRN Metaverse(BRN) - HUF
Ft56.2192533
1 BRN Metaverse(BRN) - CZK
3.4847937
1 BRN Metaverse(BRN) - KWD
د.ك0.05020605
1 BRN Metaverse(BRN) - ILS
0.5613201
1 BRN Metaverse(BRN) - AOA
Kz150.8798799
1 BRN Metaverse(BRN) - BHD
.د.ب0.06205797
1 BRN Metaverse(BRN) - BMD
$0.16461
1 BRN Metaverse(BRN) - DKK
kr1.0584423
1 BRN Metaverse(BRN) - HNL
L4.3275969
1 BRN Metaverse(BRN) - MUR
7.5276153
1 BRN Metaverse(BRN) - NAD
$2.9086587
1 BRN Metaverse(BRN) - NOK
kr1.6757298
1 BRN Metaverse(BRN) - NZD
$0.2814831
1 BRN Metaverse(BRN) - PAB
B/.0.16461
1 BRN Metaverse(BRN) - PGK
K0.6814854
1 BRN Metaverse(BRN) - QAR
ر.ق0.5991804
1 BRN Metaverse(BRN) - RSD
дин.16.6124412

BRN Metaverse-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BRN Metaverse toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BRN Metaverse-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BRN Metaverse”

Paljonko BRN Metaverse (BRN) on arvoltaan tänään?
BRN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.16461 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRN-USD-parin nykyinen hinta?
BRN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.16461. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BRN Metaverse-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRN markkina-arvo on $ 4.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.95M USD.
Mikä oli BRN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRN saavutti ATH-hinnaksi 7.3044560151395155 USD.
Mikä oli BRN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04244566583465009 USD.
Mikä on BRN-rahakkeen treidausvolyymi?
BRN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 458.89K USD.
Nouseeko BRN tänä vuonna korkeammalle?
BRN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:49:26 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BRN-USD-laskin

Summa

BRN
BRN
USD
USD

1 BRN = 0.16461 USD

Treidaa BRN-rahaketta

BRNUSDT
$0.16465
$0.16465$0.16465
+0.61%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu