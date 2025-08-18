BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.16461. Viimeisen 24 tunnin aikana BRN on vaihdellut alimmillaan $ 0.16 ja korkeimmillaan $ 0.17299 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.3044560151395155, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04244566583465009.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BRN on muuttunut +2.68% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja -7.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen markkinatiedot
No.1450
$ 4.60M
$ 458.89K
$ 4.89M
27.95M
29,700,000
28,103,991.17465943
94.11%
BSC
BRN Metaverse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 458.89K. BRN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.95M ja sen kokonaistarjonta on 28103991.17465943. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.89M.
BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BRN Metaverse-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0010471
+0.64%
30 päivää
$ +0.00533
+3.34%
60 päivää
$ +0.07055
+75.00%
90 päivää
$ +0.03752
+29.52%
BRN Metaverse-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BRN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0010471 (+0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BRN Metaverse 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00533 (+3.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BRN Metaverse-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BRN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07055 (+75.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BRN Metaverse-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03752 (+29.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BRN Metaverse (BRN)?
BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.
BRN Metaverse on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BRN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BRN Metaverse-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BRN Metaverse-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BRN Metaverse-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BRN Metaverse (BRN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BRN Metaverse (BRN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BRN Metaverse-rahakkeelle.
BRN Metaverse (BRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BRN Metaverse (BRN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BRN Metaverse:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.