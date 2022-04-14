REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu REDBRICK (BRIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tiedot

Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.

Virallinen verkkosivusto:
https://redbrick.land
Valkoinen paperi:
https://docs.redbrick.land/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu REDBRICK (BRIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 235.11M
$ 235.11M$ 235.11M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 15.74M
$ 15.74M$ 15.74M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0855
$ 0.0855$ 0.0855
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.008117664543909395
$ 0.008117664543909395$ 0.008117664543909395
Nykyinen hinta:
$ 0.015739
$ 0.015739$ 0.015739

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BRIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRIC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BRIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BRIC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään REDBRICK (BRIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BRIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen hintahistoria

BRIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BRIC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BRIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.