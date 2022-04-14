REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu REDBRICK (BRIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tiedot Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Virallinen verkkosivusto: https://redbrick.land Valkoinen paperi: https://docs.redbrick.land/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9 Osta BRIC-rahaketta nyt!

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu REDBRICK (BRIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008117664543909395 $ 0.008117664543909395 $ 0.008117664543909395 Nykyinen hinta: $ 0.015739 $ 0.015739 $ 0.015739 Lue lisää REDBRICK (BRIC) -rahakkeen hinnasta

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset REDBRICK (BRIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BRIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BRIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BRIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään REDBRICK (BRIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BRIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BRIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

REDBRICK (BRIC) -rahakkeen hintahistoria BRIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BRIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BRIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BRIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BRIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!