BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tiedot Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Virallinen verkkosivusto: https://brettcoineth.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Osta BRETTETH-rahaketta nyt!

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BRETT (BRETTETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Kokonaistarjonta: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Kierrossa oleva tarjonta: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Nykyinen hinta: $ 0.1361 $ 0.1361 $ 0.1361 Lue lisää BRETT (BRETTETH) -rahakkeen hinnasta

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BRETTETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRETTETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BRETTETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRETTETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BRETTETH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BRETT (BRETTETH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BRETTETH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BRETTETH-rahakkeita MEXCistä nyt!

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen hintahistoria BRETTETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BRETTETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BRETTETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BRETTETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRETTETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BRETTETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

