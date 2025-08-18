Lisätietoja BRETTETH-rahakkeesta

BRETTETH-rahakkeen hintatiedot

BRETTETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRETTETH-rahakkeen tokenomiikka

BRETTETH-rahakkeen hintaennuste

BRETTETH-rahakkeen historia

BRETTETH-osto-opas

BRETTETH/fiat-valuuttamuunnin

BRETTETH-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BRETT-logo

BRETT – hinta (BRETTETH)

1BRETTETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.125
$0.125$0.125
-2.03%1D
USD
Reaaliaikainen BRETT (BRETTETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:41:01 (UTC+8)

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.124
$ 0.124$ 0.124
24 h:n matalin
$ 0.1316
$ 0.1316$ 0.1316
24 h:n korkein

$ 0.124
$ 0.124$ 0.124

$ 0.1316
$ 0.1316$ 0.1316

$ 0.7007932690156032
$ 0.7007932690156032$ 0.7007932690156032

$ 0.02321213882810643
$ 0.02321213882810643$ 0.02321213882810643

-0.24%

-2.03%

-6.30%

-6.30%

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.125. Viimeisen 24 tunnin aikana BRETTETH on vaihdellut alimmillaan $ 0.124 ja korkeimmillaan $ 0.1316 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRETTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7007932690156032, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02321213882810643.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRETTETH on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -2.03% 24 tunnin aikana ja -6.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen markkinatiedot

No.1189

$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M

$ 194.50K
$ 194.50K$ 194.50K

$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

100.00%

ETH

BRETT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 194.50K. BRETTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.42M ja sen kokonaistarjonta on 69420000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.68M.

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BRETT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00259-2.03%
30 päivää$ -0.039-23.79%
60 päivää$ +0.031+32.97%
90 päivää$ -0.0546-30.41%
BRETT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BRETTETH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00259 (-2.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BRETT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.039 (-23.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BRETT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BRETTETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.031 (+32.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BRETT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0546 (-30.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BRETT (BRETTETH)?

Tarkista BRETT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BRETT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BRETTETH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BRETT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BRETT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BRETT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BRETT (BRETTETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BRETT (BRETTETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BRETT-rahakkeelle.

Tarkista BRETT-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tokenomiikka

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRETTETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BRETT (BRETTETH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BRETT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BRETT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BRETTETH paikallisiin valuuttoihin

1 BRETT(BRETTETH) - VND
3,289.375
1 BRETT(BRETTETH) - AUD
A$0.19375
1 BRETT(BRETTETH) - GBP
0.0925
1 BRETT(BRETTETH) - EUR
0.1075
1 BRETT(BRETTETH) - USD
$0.125
1 BRETT(BRETTETH) - MYR
RM0.5275
1 BRETT(BRETTETH) - TRY
5.11625
1 BRETT(BRETTETH) - JPY
¥18.5
1 BRETT(BRETTETH) - ARS
ARS$164.2575
1 BRETT(BRETTETH) - RUB
10.0725
1 BRETT(BRETTETH) - INR
10.91375
1 BRETT(BRETTETH) - IDR
Rp2,049.18
1 BRETT(BRETTETH) - KRW
175.07
1 BRETT(BRETTETH) - PHP
7.14625
1 BRETT(BRETTETH) - EGP
￡E.6.06
1 BRETT(BRETTETH) - BRL
R$0.68375
1 BRETT(BRETTETH) - CAD
C$0.1725
1 BRETT(BRETTETH) - BDT
15.2025
1 BRETT(BRETTETH) - NGN
192.01125
1 BRETT(BRETTETH) - COP
$504.03125
1 BRETT(BRETTETH) - ZAR
R.2.2175
1 BRETT(BRETTETH) - UAH
5.1475
1 BRETT(BRETTETH) - VES
Bs17.125
1 BRETT(BRETTETH) - CLP
$121.25
1 BRETT(BRETTETH) - PKR
Rs35.24
1 BRETT(BRETTETH) - KZT
67.1675
1 BRETT(BRETTETH) - THB
฿4.0825
1 BRETT(BRETTETH) - TWD
NT$3.8125
1 BRETT(BRETTETH) - AED
د.إ0.45875
1 BRETT(BRETTETH) - CHF
Fr0.1
1 BRETT(BRETTETH) - HKD
HK$0.97625
1 BRETT(BRETTETH) - AMD
֏47.8375
1 BRETT(BRETTETH) - MAD
.د.م1.12625
1 BRETT(BRETTETH) - MXN
$2.345
1 BRETT(BRETTETH) - SAR
ريال0.46875
1 BRETT(BRETTETH) - PLN
0.4575
1 BRETT(BRETTETH) - RON
лв0.54375
1 BRETT(BRETTETH) - SEK
kr1.2025
1 BRETT(BRETTETH) - BGN
лв0.21
1 BRETT(BRETTETH) - HUF
Ft42.67625
1 BRETT(BRETTETH) - CZK
2.645
1 BRETT(BRETTETH) - KWD
د.ك0.038125
1 BRETT(BRETTETH) - ILS
0.42625
1 BRETT(BRETTETH) - AOA
Kz114.57375
1 BRETT(BRETTETH) - BHD
.د.ب0.047125
1 BRETT(BRETTETH) - BMD
$0.125
1 BRETT(BRETTETH) - DKK
kr0.8025
1 BRETT(BRETTETH) - HNL
L3.28625
1 BRETT(BRETTETH) - MUR
5.71625
1 BRETT(BRETTETH) - NAD
$2.20875
1 BRETT(BRETTETH) - NOK
kr1.2725
1 BRETT(BRETTETH) - NZD
$0.21375
1 BRETT(BRETTETH) - PAB
B/.0.125
1 BRETT(BRETTETH) - PGK
K0.5175
1 BRETT(BRETTETH) - QAR
ر.ق0.455
1 BRETT(BRETTETH) - RSD
дин.12.615

BRETT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BRETT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen BRETT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BRETT”

Paljonko BRETT (BRETTETH) on arvoltaan tänään?
BRETTETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.125 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRETTETH-USD-parin nykyinen hinta?
BRETTETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.125. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BRETT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRETTETH markkina-arvo on $ 8.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRETTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRETTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.42M USD.
Mikä oli BRETTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRETTETH saavutti ATH-hinnaksi 0.7007932690156032 USD.
Mikä oli BRETTETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRETTETH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02321213882810643 USD.
Mikä on BRETTETH-rahakkeen treidausvolyymi?
BRETTETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 194.50K USD.
Nouseeko BRETTETH tänä vuonna korkeammalle?
BRETTETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRETTETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:41:01 (UTC+8)

BRETT (BRETTETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BRETTETH-USD-laskin

Summa

BRETTETH
BRETTETH
USD
USD

1 BRETTETH = 0.125 USD

Treidaa BRETTETH-rahaketta

BRETTETHUSDT
$0.125
$0.125$0.125
-1.88%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu