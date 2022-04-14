Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Brainlet (BRAINLET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen tiedot Blockchain sped club. Virallinen verkkosivusto: https://brainlet.community/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8NNXWrWVctNw1UFeaBypffimTdcLCcD8XJzHvYsmgwpF Osta BRAINLET-rahaketta nyt!

Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Kokonaistarjonta: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 952.91M $ 952.91M $ 952.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09377 $ 0.09377 $ 0.09377 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000715578606896465 $ 0.000715578606896465 $ 0.000715578606896465 Nykyinen hinta: $ 0.004448 $ 0.004448 $ 0.004448 Lue lisää Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen hinnasta

Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BRAINLET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRAINLET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BRAINLET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRAINLET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BRAINLET-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BRAINLET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BRAINLET-rahakkeita MEXCistä nyt!

Brainlet (BRAINLET) -rahakkeen hintahistoria BRAINLET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BRAINLET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BRAINLET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BRAINLET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRAINLET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BRAINLET-rahakkeen hintaennuste nyt!

