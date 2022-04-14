BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BoxcatAI (BOXCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen tiedot Boxcat is a meme community-based P2E project. The community user-focused BOXCAT project seeks total Web3 entertainments through Character NFT, Meme Token, Tap 2 Earn, and VIP Party with holders. Over 590k+ users have joined our game. Join our army! Virallinen verkkosivusto: https://boxcatai.com Valkoinen paperi: https://boxcat.gitbook.io/boxcat Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x63ee66898ed6fbe0116c27dfe44e18f0cb5bf963 Osta BOXCAT-rahaketta nyt!

BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 90.03K $ 90.03K $ 90.03K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000072115423216013 $ 0.000072115423216013 $ 0.000072115423216013 Nykyinen hinta: $ 0.00009003 $ 0.00009003 $ 0.00009003 Lue lisää BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen hinnasta

BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOXCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOXCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOXCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOXCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOXCAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOXCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOXCAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

BoxcatAI (BOXCAT) -rahakkeen hintahistoria BOXCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOXCAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOXCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOXCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOXCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOXCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

