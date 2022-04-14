Botify (BOTIFY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Botify (BOTIFY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Botify (BOTIFY) -rahakkeen tiedot Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://botify.cloud/ Valkoinen paperi: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb Osta BOTIFY-rahaketta nyt!

Botify (BOTIFY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Botify (BOTIFY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Kokonaistarjonta: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 Nykyinen hinta: $ 0.005985 $ 0.005985 $ 0.005985 Lue lisää Botify (BOTIFY) -rahakkeen hinnasta

Botify (BOTIFY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Botify (BOTIFY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOTIFY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOTIFY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOTIFY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOTIFY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Botify (BOTIFY) -rahakkeen hintahistoria BOTIFY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOTIFY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOTIFY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOTIFY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOTIFY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOTIFY-rahakkeen hintaennuste nyt!

