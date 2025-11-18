Hyperbot (BOT) -rahakkeen tokenomiikka

Hyperbot (BOT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hyperbot (BOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:59:27 (UTC+8)
Hyperbot (BOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Hyperbot (BOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.21656
$ 0.21656$ 0.21656
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.01413
$ 0.01413$ 0.01413

Hyperbot (BOT) -rahakkeen tiedot

Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.

Virallinen verkkosivusto:
https://hyperbot.network
Valkoinen paperi:
https://hyperbots-organization.gitbook.io/hyperbots-organization
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x59537849f2a119ec698c7Aa6C6DaAdc40C398A25

Hyperbot (BOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hyperbot (BOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Hyperbot (BOT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Hyperbot (BOT) -rahakkeen hintahistoria

BOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BOT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

