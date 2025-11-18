Lisätietoja BOOM-rahakkeesta
Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikka
Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Boom (BOOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Boom (BOOM) -rahakkeen tiedot
Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.
Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BOOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOOM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BOOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka BOOM-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Boom (BOOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Boom (BOOM) -rahakkeen hintahistoria
BOOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
BOOM-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BOOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
