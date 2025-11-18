Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Boom (BOOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:59:20 (UTC+8)
USD

Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Boom (BOOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.06M
$ 3.06M
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 252.91M
$ 252.91M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.10M
$ 12.10M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.050751
$ 0.050751
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464
Nykyinen hinta:
$ 0.012096
$ 0.012096

Boom (BOOM) -rahakkeen tiedot

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Virallinen verkkosivusto:
https://boomai.io/
Valkoinen paperi:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xce7c3b5e058c196a0eaaa21f8e4bf8c2c07c2935

Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Boom (BOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOOM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOOM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Boom (BOOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Boom (BOOM) -rahakkeen hintahistoria

BOOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BOOM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BOOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

