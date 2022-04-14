Spookyswap (BOO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Spookyswap (BOO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Spookyswap (BOO) -rahakkeen tiedot SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Virallinen verkkosivusto: https://spooky.fi Valkoinen paperi: https://docs.spookyswap.finance/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Osta BOO-rahaketta nyt!

Spookyswap (BOO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Spookyswap (BOO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Kokonaistarjonta: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Kaikkien aikojen alin: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Nykyinen hinta: $ 0.22872 $ 0.22872 $ 0.22872 Lue lisää Spookyswap (BOO) -rahakkeen hinnasta

Spookyswap (BOO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Spookyswap (BOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Spookyswap (BOO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Spookyswap (BOO) -rahakkeen hintahistoria BOO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOO-rahakkeen hintaennuste nyt!

