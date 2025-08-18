Lisätietoja BONGO-rahakkeesta

Bongo Cat-logo

Bongo Cat – hinta (BONGO)

1BONGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00662
+0.91%1D
USD
Reaaliaikainen Bongo Cat (BONGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:40:32 (UTC+8)

Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00636
24 h:n matalin
$ 0.00764
24 h:n korkein

$ 0.00636
$ 0.00764
$ 0.14696322694482844
$ 0.000004904838423675
-1.20%

+0.91%

-22.31%

-22.31%

Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00662. Viimeisen 24 tunnin aikana BONGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00636 ja korkeimmillaan $ 0.00764 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14696322694482844, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000004904838423675.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONGO on muuttunut -1.20% viimeisen tunnin aikana, +0.91% 24 tunnin aikana ja -22.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen markkinatiedot

No.3521

$ 0.00
$ 990.40K
$ 6.62M
0.00
999,753,894
999,753,894
0.00%

SOL

Bongo Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 990.40K. BONGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999753894. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.62M.

Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bongo Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000597+0.91%
30 päivää$ -0.0037-35.86%
60 päivää$ -0.00039-5.57%
90 päivää$ -0.00508-43.42%
Bongo Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BONGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000597 (+0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bongo Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0037 (-35.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bongo Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BONGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00039 (-5.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bongo Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00508 (-43.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bongo Cat (BONGO)?

Tarkista Bongo Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bongo Cat (BONGO)

Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.

Bongo Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bongo Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BONGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bongo Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bongo Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bongo Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bongo Cat (BONGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bongo Cat (BONGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bongo Cat-rahakkeelle.

Tarkista Bongo Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen tokenomiikka

Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bongo Cat (BONGO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bongo Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bongo Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BONGO paikallisiin valuuttoihin

1 Bongo Cat(BONGO) - VND
174.2053
1 Bongo Cat(BONGO) - AUD
A$0.010261
1 Bongo Cat(BONGO) - GBP
0.0048988
1 Bongo Cat(BONGO) - EUR
0.0056932
1 Bongo Cat(BONGO) - USD
$0.00662
1 Bongo Cat(BONGO) - MYR
RM0.0279364
1 Bongo Cat(BONGO) - TRY
0.2709566
1 Bongo Cat(BONGO) - JPY
¥0.97976
1 Bongo Cat(BONGO) - ARS
ARS$8.6990772
1 Bongo Cat(BONGO) - RUB
0.5334396
1 Bongo Cat(BONGO) - INR
0.5779922
1 Bongo Cat(BONGO) - IDR
Rp108.5245728
1 Bongo Cat(BONGO) - KRW
9.2717072
1 Bongo Cat(BONGO) - PHP
0.3784654
1 Bongo Cat(BONGO) - EGP
￡E.0.3209376
1 Bongo Cat(BONGO) - BRL
R$0.0362114
1 Bongo Cat(BONGO) - CAD
C$0.0091356
1 Bongo Cat(BONGO) - BDT
0.8051244
1 Bongo Cat(BONGO) - NGN
10.1689158
1 Bongo Cat(BONGO) - COP
$26.693495
1 Bongo Cat(BONGO) - ZAR
R.0.1174388
1 Bongo Cat(BONGO) - UAH
0.2726116
1 Bongo Cat(BONGO) - VES
Bs0.90694
1 Bongo Cat(BONGO) - CLP
$6.4214
1 Bongo Cat(BONGO) - PKR
Rs1.8663104
1 Bongo Cat(BONGO) - KZT
3.5571908
1 Bongo Cat(BONGO) - THB
฿0.2162092
1 Bongo Cat(BONGO) - TWD
NT$0.20191
1 Bongo Cat(BONGO) - AED
د.إ0.0242954
1 Bongo Cat(BONGO) - CHF
Fr0.005296
1 Bongo Cat(BONGO) - HKD
HK$0.0517022
1 Bongo Cat(BONGO) - AMD
֏2.533474
1 Bongo Cat(BONGO) - MAD
.د.م0.0596462
1 Bongo Cat(BONGO) - MXN
$0.1241912
1 Bongo Cat(BONGO) - SAR
ريال0.024825
1 Bongo Cat(BONGO) - PLN
0.0242292
1 Bongo Cat(BONGO) - RON
лв0.028797
1 Bongo Cat(BONGO) - SEK
kr0.0636844
1 Bongo Cat(BONGO) - BGN
лв0.0111216
1 Bongo Cat(BONGO) - HUF
Ft2.2601342
1 Bongo Cat(BONGO) - CZK
0.1400792
1 Bongo Cat(BONGO) - KWD
د.ك0.0020191
1 Bongo Cat(BONGO) - ILS
0.0225742
1 Bongo Cat(BONGO) - AOA
Kz6.0678258
1 Bongo Cat(BONGO) - BHD
.د.ب0.00249574
1 Bongo Cat(BONGO) - BMD
$0.00662
1 Bongo Cat(BONGO) - DKK
kr0.0425004
1 Bongo Cat(BONGO) - HNL
L0.1740398
1 Bongo Cat(BONGO) - MUR
0.3027326
1 Bongo Cat(BONGO) - NAD
$0.1169754
1 Bongo Cat(BONGO) - NOK
kr0.0673916
1 Bongo Cat(BONGO) - NZD
$0.0113202
1 Bongo Cat(BONGO) - PAB
B/.0.00662
1 Bongo Cat(BONGO) - PGK
K0.0274068
1 Bongo Cat(BONGO) - QAR
ر.ق0.0240968
1 Bongo Cat(BONGO) - RSD
дин.0.6680904

Bongo Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bongo Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Bongo Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bongo Cat”

Paljonko Bongo Cat (BONGO) on arvoltaan tänään?
BONGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00662 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONGO-USD-parin nykyinen hinta?
BONGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00662. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bongo Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONGO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BONGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONGO saavutti ATH-hinnaksi 0.14696322694482844 USD.
Mikä oli BONGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000004904838423675 USD.
Mikä on BONGO-rahakkeen treidausvolyymi?
BONGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 990.40K USD.
Nouseeko BONGO tänä vuonna korkeammalle?
BONGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bongo Cat (BONGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

